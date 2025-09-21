ua en ru
Нд, 21 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Гайтани помер батько: "Люблю тебе назавжди"

Неділя 21 вересня 2025 20:40
UA EN RU
У Гайтани помер батько: "Люблю тебе назавжди" Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Гайтана поділилася сумною новиною. Не стало її батька, який місяць тому опинився у критичному стані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її допис в Instagram.

У Гайтани помер батько

"Тату Ессамі, я люблю тебе назавжди і завжди ношу в собі твою дорогоцінну любов. Твою доброту, твою посмішку, твої теплі обійми, твою мудрість, твою віру і твій люблячий погляд… Сльози радості виступали щоразу, коли ми зустрічалися, звук твого голосу - сповнений одночасно болю та занепокоєння у найважчі часи мого життя", - написала співачка.

"Я тримаю все це всередині себе, тату. Я зберігаю твої сильні молитви глибоко в своєму серці. Вони дають мені силу кожного дня.Ти навчив мене жити без страху, вірити, що небо відкрите. Тепер я навчаю мою дочку тому самому. Ми не боїмося, тату. І навіть якщо я не можу бачити тебе своїми очима, я бачу тебе ясніше, коли я їх закриваю. Я відчуваю тебе поруч зі мною", - додала вона.

Гайтана щемливо зазначила, що тепер її тато з тим, кого завжди любив і шанував - з Небесним Отцем. Вона попрощалася і подякувала йому за все.

"Спочивай з миром, мій дорогий тату. Небо відкрите. Лети додому, дорогоцінна душа. Дякую за все. Амінь", - додала вона.

У Гайтани помер батько: &quot;Люблю тебе назавжди&quot;У Гайтани помер тато (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Що відомо про батька Гайтани

Батько співачки - Клавер Ессамі, уродженець Республіки Конго (Браззавіль). Він познайомився з матір’ю артистки під час навчання.

Згодом родина переїхала до Конго, де 24 березня 1979 року народилася Гайтана. За кілька років після її народження батьки розійшлися: мати повернулася з донькою в Україну, а батько залишився в Африці.

Гайтана благає про допомогу: її батько в критичному станіГайтана з батьком (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Нещодавно Гайтана повідомила, що її батько перебував у критичному стані в Браззавілі. Вона зверталася до друзів і підписників у соцмережах із проханням допомогти зв’язатися з консульськими службами, адже не змогла вилетіти до нього: співачку не пустили на борт літака з Цюриха, бо з українським паспортом для в’їзду в Республіку Конго потрібна віза. Гайтана просила знайти будь-які контакти дипломатів, щоб встигнути попрощатися з рідною людиною.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Українські розвідники уразили три гелікоптери Мі-8 та дороговартісну РЛС у Криму
Українські розвідники уразили три гелікоптери Мі-8 та дороговартісну РЛС у Криму
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто