У Гайтани помер батько: "Люблю тебе назавжди"

Співачка Гайтана поділилася сумною новиною. Не стало її батька, який місяць тому опинився у критичному стані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її допис в Instagram.

У Гайтани помер батько

"Тату Ессамі, я люблю тебе назавжди і завжди ношу в собі твою дорогоцінну любов. Твою доброту, твою посмішку, твої теплі обійми, твою мудрість, твою віру і твій люблячий погляд… Сльози радості виступали щоразу, коли ми зустрічалися, звук твого голосу - сповнений одночасно болю та занепокоєння у найважчі часи мого життя", - написала співачка.

"Я тримаю все це всередині себе, тату. Я зберігаю твої сильні молитви глибоко в своєму серці. Вони дають мені силу кожного дня.Ти навчив мене жити без страху, вірити, що небо відкрите. Тепер я навчаю мою дочку тому самому. Ми не боїмося, тату. І навіть якщо я не можу бачити тебе своїми очима, я бачу тебе ясніше, коли я їх закриваю. Я відчуваю тебе поруч зі мною", - додала вона.

Гайтана щемливо зазначила, що тепер її тато з тим, кого завжди любив і шанував - з Небесним Отцем. Вона попрощалася і подякувала йому за все.

"Спочивай з миром, мій дорогий тату. Небо відкрите. Лети додому, дорогоцінна душа. Дякую за все. Амінь", - додала вона.

У Гайтани помер тато (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Що відомо про батька Гайтани

Батько співачки - Клавер Ессамі, уродженець Республіки Конго (Браззавіль). Він познайомився з матір’ю артистки під час навчання.

Згодом родина переїхала до Конго, де 24 березня 1979 року народилася Гайтана. За кілька років після її народження батьки розійшлися: мати повернулася з донькою в Україну, а батько залишився в Африці.

Гайтана з батьком (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Нещодавно Гайтана повідомила, що її батько перебував у критичному стані в Браззавілі. Вона зверталася до друзів і підписників у соцмережах із проханням допомогти зв’язатися з консульськими службами, адже не змогла вилетіти до нього: співачку не пустили на борт літака з Цюриха, бо з українським паспортом для в’їзду в Республіку Конго потрібна віза. Гайтана просила знайти будь-які контакти дипломатів, щоб встигнути попрощатися з рідною людиною.