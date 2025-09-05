ua en ru
У королівській родині горе: померла дружина принца Едварда

П'ятниця 05 вересня 2025 14:35
У королівській родині горе: померла дружина принца Едварда У 92 роки померла Кетрін, герцогиня Кентська (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

У Великій Британії померла герцогиня Кентська, дружина принца Едварда. Їй було 92 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний допис королівської родини у Facebook.

Померла герцогиня Кентська Кетрін: що відомо

Про смерть дружини принца Едварда Букінгемський палац повідомив в дописі у соцмережах.

Її Королівська Високість мирно пішла з життя минулої ночі у Кенсінгтонському палаці в колі своєї родини.

У заяві зазначається, що король Чарльз ІІІ та королева Камілла разом з іншими членами монаршої родини приєдналися до герцога Кентського, його дітей та онуків у скорботі.

У палаці наголосили, що герцогиню згадуватимуть з особливою вдячністю за її щиру відданість численним організаціям, пристрасть до музики та тепле ставлення до молоді.

"Король і Королева та всі члени Королівської родини приєднуються до герцога Кентського, його дітей і онуків у скорботі за втратою та з вдячністю згадують віддане служіння герцогині протягом усього життя всім організаціям, з якими вона була пов’язана", - йдеться в заяві.

Біографія герцогині

Герцогиня Кентська (Кетрін Люсі Мері Ворслі) народилася 22 лютого 1933 року у Великій Британії, в родині сера Вільяма Ворслі та Джойс Бруннер.

У 1961 році вона вийшла заміж за принца Едварда, двоюрідного брата покійної королеви Єлизавети ІІ, після чого отримала титул герцогині Кентської.

Подружжя виховало трьох дітей - Джорджа, графа Сент-Ендрюс, леді Хелен Тейлор та лорда Ніколаса Віндзора. Герцогиня також мала десять онуків, з якими підтримувала теплі стосунки.

Кетрін Кентська була відома своєю активною благодійною діяльністю та участю в культурному житті країни.

Вона особливо підтримувала розвиток музичної освіти, була співзасновницею фонду Future Talent, а також патроном багатьох навчальних закладів та мистецьких проєктів.

За скромність і щирість її поважали як у суспільстві, так і всередині самої королівської родини.

Спадок і пам’ять

Палац підкреслив, що герцогиня залишила по собі глибокий слід у серцях тих, хто мав честь її знати. Її життя стало прикладом служіння іншим, відданості родині та любові до мистецтва

