В головних ролях - реальні бійці ГУР: що треба знати про український трилер "Кіллхауз"

Що відомо про фільм "Кіллхауз"

Бойовик, прем'єру якого заплановано на 20 листопада 2025, розповість про реальну історію першого у світі порятунку дронами. В фільмі відомий американський журналіст потрапляє в епіцентр рятувальної операції, яку проводить спецпідрозділ 3 ОШБр, СБУ та ГУР.

"Завданням операції було витягнути поранену подружню пару з перехрестя на окупованій території, де їхній автомобіль потрапив під шалений обстріл ворога. Проте все надзвичайно ускладнюється, коли з’ясовується, що на кону - життя ще однієї людини: 14-річної доньки журналіста, яка опинилася в заручниках у ворога", - йдеться в описі до трейлера.

"Журналіст, який ще нещодавно був спостерігачем подій, що відбуваються в Україні, дуже швидко стає їхнім головним героєм. Росіяни вимагають обміняти його на дівчинку, а операція набуває світового розголосу за участі спецслужб США, перетворюючись на відчайдушну боротьбу за життя", - також зазначається в анотації.

Особливістю фільму є залучення реальних військовослужбовців та ветеранів Сил оборони України, зокрема:

3 ОШБр

СБУ (ЦСО "А")

ГУР

військової спільноти.

Автором та режисером стрічки став Любомир Левицький.

І нещодавно, як повідомили в ГУР, представник Міжнародного легіону ГУР МО України Володимир розкрив ексклюзивні деталі створення кінотрилера "Кіллхауз", у розмові з Дженні Клочко для подкасту "Ukrainian Jenny meets".

За його словами, 90% акторського складу фільму - чинні військовослужбовці, зокрема легіонери воєнної розвідки, які грають самих себе.

"Одна з цілей чому ми маємо створювати медіа, знімати кіно, займатись усіма цими процесами - це написати історію про нас для майбутнього", - зазначив військовий.

За словами захисника України, фіксація історії у кінематографі - важлива справа для майбутніх поколінь борців за свободу та справедливість.

“Я розумію, що створення фільмів, художніх чи документальних, таких як "Одного літа в Україні", "Білий ворон" про українського снайпера, чи "Кіллхауз", який зараз знімає режисер Любомир Левицький, - це як знімок того, що зараз відбувається", - пояснив Володимир.

"За 10, 12 чи 15 років молоді хлопці, наступні покоління зможуть подивитись ці фільми. Звісно, вони не зʼясують усіх деталей про кожну битву чи кампанію, для цього треба буде читати історичні книжки, але вони зможуть відчути емоцію", - додав він.