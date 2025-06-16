В главных ролях - реальные бойцы ГУР: что нужно знать об украинском триллере "Кіллхауз"

Что известно о фильме "Кіллхауз"

Боевик, премьера которого запланирована на 20 ноября 2025 года, расскажет о реальной истории первого в мире спасения дронами. В фильме известный американский журналист попадает в эпицентр спасательной операции, которую проводит спецподразделение 3 ОШБр, СБУ и ГУР.

"Задачей операции было вытащить раненую супружескую пару с перекрестка на оккупированной территории, где их автомобиль попал под бешеный обстрел врага. Однако все чрезвычайно усложняется, когда выясняется, что на кону - жизнь еще одного человека: 14-летней дочери журналиста, которая оказалась в заложниках у врага", - говорится в описании к трейлеру.

"Журналист, который еще недавно был наблюдателем событий, происходящих в Украине, очень быстро становится их главным героем. Россияне требуют обменять его на девочку, а операция получает мировую огласку при участии спецслужб США, превращаясь в отчаянную борьбу за жизнь", - также отмечается в аннотации.

Особенностью фильма является привлечение реальных военнослужащих и ветеранов Сил обороны Украины, в частности:

3 ОШБр

СБУ (ЦСО "А")

ГУР

военного сообщества.

Автором и режиссером ленты стал Любомир Левицкий.

И недавно, как сообщили в ГУР, представитель Международного легиона ГУР МО Украины Владимир раскрыл эксклюзивные детали создания кинотриллера "Кіллхауз", в разговоре с Дженни Клочко для подкаста "Ukrainian Jenny meets".

По его словам, 90% актерского состава фильма - действующие военнослужащие, в частности легионеры военной разведки, которые играют самих себя.

"Одна из целей почему мы должны создавать медиа, снимать кино, заниматься всеми этими процессами - это написать историю о нас для будущего", - отметил военный.

По словам защитника Украины, фиксация истории в кинематографе - важное дело для будущих поколений борцов за свободу и справедливость.

"Я понимаю, что создание фильмов, художественных или документальных, таких как "Одного літа в Україні", "Білий ворон" об украинском снайпере, или "Кіллхауз", который сейчас снимает режиссер Любомир Левицкий, - это как снимок того, что сейчас происходит", - пояснил Владимир.

"Через 10, 12 или 15 лет молодые ребята, следующие поколения смогут посмотреть эти фильмы. Конечно, они не выяснят всех деталей о каждой битве или кампании, для этого надо будет читать исторические книги, но они смогут почувствовать эмоцию", - добавил он.