ua en ru
Пт, 12 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Горбунов розчулив Осадчу особливим відео з синами: як виглядають діти зіркової пари

П'ятниця 12 вересня 2025 12:46
UA EN RU
Горбунов розчулив Осадчу особливим відео з синами: як виглядають діти зіркової пари Катерина Осадча і Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Автор: Поліна Іваненко

Ведучий Юрій Горбунов замилував фанів новим відео, яке він зняв разом з синами. Шоумен ніжно привітав свою дружину Катерину Осадчу з Днем народження.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис з Instagram Горбунова.

Як виглядають діти Осадчої та її чоловіка

На відео Юрій сидить перед камерою разом з Іваном та Данилом. Сини Горбунова і Осадчої нечасті "гості" в соцмережах зіркових батьків, але нині вони записали відео для мами - 12 вересня їй виповнюється 42 роки.

"Дорога моя Катруся! З Днем народження! 12.09 для нашої родини особливий день! Люблю тебе безмежно! Люби, надихай, твори і досягай всіх цілей! Нехай все, що ти задумала, здійсниться! Цілую міцно! Твій Юра! Твої хлопці!" - написав ведучий під відео.

Сини зіркової пари помітно подорослішали. Вже у лютому Івану виповниться 8 років, а у серпні цього року Данилу виповнилося 4.

Осадча вже відреагувала на щемливе привітання від родини.

"Мої хлопці", - написала вона і залишила емодзі-сердечка.

У коментарях друзі та зірки доєдналися до привітань.

  • "Вітаю! І приєднуюсь до усіх привітань!!! Хай збуваються бажання", - написав Дзідзьо
  • "Боже, яка милота! З днем народження, Катруся", - написала Оля Полякова
  • "Вітаю з іменинницею! Щастя, здоровля, всіх благ!" - додав Дядя Жора.

Що відомо про шлюб Осадчої і Горбунова

Продюсер та ведуча таємно одружилися у 2017 році. Пізніше Осадча народила від Горбунова сина Івана, а згодом - Данила. Від першого шлюбу у неї є старший син Ілля.

Осадча та Горбунов з дітьми (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Декілька років тому Осадча говорила про минулі стосунки та розкривала причину розриву з обранцем. Її першим чоловіком був Олег Поліщук, який на 15 років старший за неї.

"Прожили ми разом три роки і розійшлися, коли я вже пару місяців як була ведучої "Світського життя". Не можу сказати, що причиною розлучення була моя робота. Думаю, одним з факторів стало те, що в певний момент ми не змогли знайти взаєморозуміння. Комусь одному потрібно було поступитися, комусь - проявити себе мудрою людиною", - казала ведуча.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Катя Осадча Юрій Горбунов Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
До Києва прибули глава МЗС Польщі Сікорський та принц Гаррі
До Києва прибули глава МЗС Польщі Сікорський та принц Гаррі
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії