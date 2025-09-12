Горбунов розчулив Осадчу особливим відео з синами: як виглядають діти зіркової пари
Ведучий Юрій Горбунов замилував фанів новим відео, яке він зняв разом з синами. Шоумен ніжно привітав свою дружину Катерину Осадчу з Днем народження.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис з Instagram Горбунова.
Як виглядають діти Осадчої та її чоловіка
На відео Юрій сидить перед камерою разом з Іваном та Данилом. Сини Горбунова і Осадчої нечасті "гості" в соцмережах зіркових батьків, але нині вони записали відео для мами - 12 вересня їй виповнюється 42 роки.
"Дорога моя Катруся! З Днем народження! 12.09 для нашої родини особливий день! Люблю тебе безмежно! Люби, надихай, твори і досягай всіх цілей! Нехай все, що ти задумала, здійсниться! Цілую міцно! Твій Юра! Твої хлопці!" - написав ведучий під відео.
Сини зіркової пари помітно подорослішали. Вже у лютому Івану виповниться 8 років, а у серпні цього року Данилу виповнилося 4.
Осадча вже відреагувала на щемливе привітання від родини.
"Мої хлопці", - написала вона і залишила емодзі-сердечка.
У коментарях друзі та зірки доєдналися до привітань.
- "Вітаю! І приєднуюсь до усіх привітань!!! Хай збуваються бажання", - написав Дзідзьо
- "Боже, яка милота! З днем народження, Катруся", - написала Оля Полякова
- "Вітаю з іменинницею! Щастя, здоровля, всіх благ!" - додав Дядя Жора.
Що відомо про шлюб Осадчої і Горбунова
Продюсер та ведуча таємно одружилися у 2017 році. Пізніше Осадча народила від Горбунова сина Івана, а згодом - Данила. Від першого шлюбу у неї є старший син Ілля.
Осадча та Горбунов з дітьми (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Декілька років тому Осадча говорила про минулі стосунки та розкривала причину розриву з обранцем. Її першим чоловіком був Олег Поліщук, який на 15 років старший за неї.
"Прожили ми разом три роки і розійшлися, коли я вже пару місяців як була ведучої "Світського життя". Не можу сказати, що причиною розлучення була моя робота. Думаю, одним з факторів стало те, що в певний момент ми не змогли знайти взаєморозуміння. Комусь одному потрібно було поступитися, комусь - проявити себе мудрою людиною", - казала ведуча.
