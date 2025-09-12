Горбунов растрогал Осадчую особенным видео с сыновьями: как выглядят дети звездной пары

Ведущий Юрий Горбунов очаровал фанов новым видео, которое он снял вместе с сыновьями. Шоумен нежно поздравил свою жену Екатерину Осадчую с Днем рождения.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост из Instagram Горбунова.

Как выглядят дети Осадчей и ее мужа

На видео Юрий сидит перед камерой вместе с Иваном и Даниилом. Сыновья Горбунова и Осадчей нечастые "гости" в соцсетях звездных родителей, но сейчас они записали видео для мамы - 12 сентября ей исполняется 42 года.

"Дорогая моя Катенька! С Днем рождения! 12.09 для нашей семьи особый день! Люблю тебя безгранично! Люби, вдохновляй, твори и достигай всех целей! Пусть все, что ты задумала, осуществится! Целую крепко! Твой Юра! Твои ребята!" - написал ведущий под видео.

Сыновья звездной пары заметно повзрослели. Уже в феврале Ивану исполнится 8 лет, а в августе этого года Даниилу исполнилось 4.

Осадчая уже отреагировала на трогательное поздравление от семьи.

"Мои ребята", - написала она и оставила эмодзи-сердечки.

В комментариях друзья и звезды присоединились к поздравлениям.

"Поздравляю! И присоединяюсь ко всем поздравлениям!!! Пусть сбываются желания", - написал Дзидзьо

"Боже, какая милота! С днем рождения, Катя", - написала Оля Полякова

"Поздравляю с именинницей! Счастья, здоровья, всех благ!" - добавил Дядя Жора.

Что известно о браке Осадчей и Горбунова

Продюсер и ведущая тайно поженились в 2017 году. Позже Осадчая родила от Горбунова сына Ивана, а затем - Даниила. От первого брака у нее есть старший сын Илья.

Осадчая и Горбунов с детьми (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Несколько лет назад Осадчая говорила о прошлых отношениях и раскрывала причину разрыва с избранником. Ее первым мужем был Олег Полищук, который на 15 лет старше ее.

"Прожили мы вместе три года и разошлись, когда я уже пару месяцев как была ведущей "Світського життя". Не могу сказать, что причиной развода была моя работа. Думаю, одним из факторов стало то, что в определенный момент мы не смогли найти взаимопонимание. Кому-то одному нужно было уступить, кому-то - проявить себя мудрым человеком", - говорила ведущая.