Осадча та Горбунов замилували архівними фото з молодшим сином

Вівторок 19 серпня 2025 13:35
Осадча та Горбунов замилували архівними фото з молодшим сином Катя Осадча та Юрій Горбунов із синами (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Катерина Собкова

Зіркове подружжя Катя Осадча та Юрій Горбунов поділилося зворушливими архівними знімками з їхнім молодшим сином Данилом, якому сьогодні виповнюється 4 роки.

Про це пише РБК-Україна.

Катя Осадча показала рідкісні фото сина

Телеведуча поділилася зворушливими спогадами про цей день.

"Чотири роки тому ти так несподівано з'явився на світ, що три дні батьки не могли визначитися з ім'ям, і друзі з родичами просто вітали нас із народженням Юрійовича", - згадала вона.

Осадча та Горбунов замилували архівними фото з молодшим синомОсадча показала рідкісні фото сина (фото: instagram.com/kosadcha)

"Ти вирішив народитися саме тоді, коли все місто стояло в заторах через парад до 30-річчя незалежності, а мама в легкому тумані сіла за кермо і повезла себе в пологовий будинок", - зазначила Осадча.

Також вона згадала момент, коли Данило почав говорити.

"Ти так швидко почав говорити, що я навіть не помітила цього моменту - тільки одного разу почула: "Мамо, яка гарна сукня", - поділилася вона.

До публікації вона додала кілька архівних фото з молодшим сином. Зазначимо, що подружжя тривалий час не показувало в мережі обличчя Данила і публікувало такі фото, на яких він був знятий зі спини.

Осадча із сином Данилом (фото: instagram.com/kosadcha)

Горбунов показав фото із сином

Її чоловік, телеведучий і актор Юрій Горбунов також поділився в мережі зворушливим привітанням

"З днем народження, наш Данило! Наше маленьке сонечко! Наше кохання! Тобі сьогодні 4 роки! Який ти вже дорослий! Будь здоровий, щасливий і живи в багатій, щасливій, мирній Україні! Любимо тебе безмежно!" - зазначив він.

У публікації він показав милі фото із синами та Катею Осадчою.

Горбунов із синами (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, у Каті Осадчої троє синів. Старшого Іллю вона народила в шлюбі з депутатом Олегом Поліщуком, який тривав з 2001 по 2004 рік.

Зараз йому 22 роки й він живе в США.

Про роман із Юрієм Горбуновим стало відомо 2016 року. А 2017-го пара одружилася, потім народився спільний син Іван. У 2021 народився Данило.

Під час написання матеріалу були використані сторінки в Instagram Каті Осадчої та Юрія Горбунова.

