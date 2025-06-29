"Гра в кальмара" заснована на реальних подіях? Моторошна історія про будинок, де катували людей

Чи могла фантастична "Гра в кальмара" бути справжньою? Серіал, який підкорив світ, має моторошне історичне підґрунтя - жорстоку реальність Південної Кореї 1980-х років.

РБК-Україна розповідає, які жахливі події лягли в основу сюжету і чому ця історія досі викликає шок.

Соціальні притулки у Південній Кореї - історичний контекст

Щоб зрозуміти, чому в Південній Кореї з’явилися такі великі центри для бездомних, потрібно заглибитися в історію країни 1980-х.

Після виснажливої Корейської війни 1950-х країна довго намагалася повернутися до економічного розвитку.

Початок 80-х ознаменувався “Сеульською весною” - часом боротьби за демократію під жорсткою диктатурою, що паралельно стимулювало економічний прорив.

До Олімпійських ігор 1988 року в Сеулі влада хотіла показати країну світу з кращого боку - із сучасною інфраструктурою і щасливими громадянами. Тому вирішили “очистити” міські вулиці від бездомних і жебраків.

"Братський притулок" - реальний концтабір

За наказом президента Чон Ду Хвана поліція отримала право арештовувати безпритульних і силою відправляти їх у соцпритулки.

Але це перетворилося на масштабні репресії - за ґрати потрапляли навіть політичні активісти, учасники протестів і безробітні.

Найбільшим таким закладом став “Братський притулок” у Пусані. Ідея була благородною - допомогти людям знайти дах, їжу та навички для самостійного життя.

#squidgamenetflix Heavy Pink Soldier - Farran Ez @ai.magico ‘Squid game” was based on a true event in (1986).it took place in a bunker in no man’s land in South Korea were people were held hostages and had to complete several games to survive. The host with unhuman like thoughts was never found. #squidgame

Але насправді це був справжній концтабір, де близько 40 тисяч людей працювали безплатно за миску рису і тарілку супу.

Умови були жахливими, люди катувалися фізично і морально, а деякі не виходили звідти десятиліттями.

Жорстокість та "ігри на виживання"

Керівництво притулку очолював Пак Ін Гин, який створив там “державу в державі”. Працівники знущалися з беззахисних людей: били, катували, жінок ґвалтували, а деяких навіть продавали на медичні досліди чи вилучали нирки.

Для контролю над ув’язненими вводили систему "взводних лідерів" - деяких засуджених змушували стати наглядачами за іншими.

Порушення правил каралися жорстокими побоями або тривалим стоянням у тюремних позах.

Головним “розвагою” для охоронців стали смертельні ігри - наприклад, пересування по вузьких балках або ходіння по гострому склу, де помилки часто коштували життя. На ці ігри робили ставки, а невдачливих жорстоко карали.

Розслідування і судові процеси

У 1986 році журналіст Кан Єн Джун оприлюднив розслідування, що викликало шок у суспільстві.

Ті, що вижили, розповідали, як “вийшли з пекла”, а багато потерпілих дотепер страждають від фізичних і психологічних травм.

Державна комісія 2022 року підтвердила, що за період з 1975 по 1986 роки у “Братському притулку” загинуло щонайменше 657 людей.

Багато тіл було знищено, тому реальна кількість загиблих, ймовірно, значно більша.

Відповідальність і наслідки

Пак Ін Гин отримав лише 2,5 роки за корупцію, а не за порушення прав людини. Постраждалі домагалися справедливості, але вирок залишився без змін.

Фотографії “справжньої гри в кальмара” у TikTok - правда чи міф?

У соцмережах неодноразово з’являлися вірусні фотографії, які нібито показують інтер’єр “справжньої гри в кальмара” - занедбане приміщення зі стінами в дитячих пастельних кольорах.

Деякі користувачі стверджували, що ці фото є доказом реальності подій, схожих на сюжет серіалу.

Проте це виявилося дезінформацією. Зображення були створені штучним інтелектом і вперше опубліковані ще в жовтні 2024 року користувачем Instagram @CityHermitAI - більш ніж за два місяці до прем’єри другого сезону.

Тож, хоч реальна історія “Братського притулку” і надихнула творців “Гри в кальмара”, фотодоказів існування “справжньої гри” не існує - це вигадка сучасних технологій.