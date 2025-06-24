Від містики до кримінальних драм: 6 нових серіалів, від яких важко відірватися

Ці серіальні новинки 2025 року точно не дозволять нудьгувати. Драма, кримінал, розслідування, містика та багато іншого - історії, які затягують з першої серії.

"За викликом"

Американський драматичний серіал розповідає про напружену роботу поліціянтів, які реагують на екстрені виклики. Професіоналка Гармон та новачок Алекс Діаз розкривають непрості справи та водночас розв'язують особисті проблеми.



"Анаон"

Французький детективно-містичний серіал. У центрі сюжету - шеф поліції Макс та його донька-підліток Венді, які втратили рідну людину. Поки полісмен береться за розслідування складної справи щодо зникнення, його дочка відкриває неймовірну таємницю про небезпечну містичну силу.



"Резиденція"

У Білому домі стається загадкове вбивство. За розслідування береться ексцентрична детектив. Вона має викрити справжнього лиходія серед 157 підозрюваних. Справа не з простих, адже кожен має таємниці.



"Нахаби"

Заснований на реальній історії сюжет серіалу розгортається навколо шістьох абсолютно різних сестер Мітфорд, які грають за власними правилами в буремні часи 1930-х років. Абсолютно різні шляхи та долі - історія кожної не залишає байдужим.



"Відродження"

Селище штату Вісконсін сколихує раптове повернення до життя людей, яких нещодавно не стало. І поки одні радіють, інші помічають дивні зміни у своїх близьких. Місцева офіцерка та мати-одиначка береться за розслідування справи та викриває неймовірну правду.



"Бібліотекар: нова глава"

Застрягши у сьогоденні, Бібліотекар повертається до свого замку і випадково вивільняє магію по всьому континенту. Тепер разом з новою командою професіоналів він має лише шість місяців, щоб прибрати створений власноруч безлад.