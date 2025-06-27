Топ-5 нових серіалів, які не можна пропустити: "Гра в кальмара", "Ведмідь" та інші

Пориньте у світ гострих сюжетів, глибоких персонажів і незабутніх емоцій. Ці серіальні новинки не дозволять нудьгувати у вихідні.

РБК-Україна пропонує добірку нових серіалів та продовжень, які варто подивитися просто зараз.

"Гра в кальмара" 3 сезон

Фінальний сезон найпопулярнішого серіалу вже доступний до перегляду. Цього разу Гі-Хун, відомий як Гравець 456, переживає найнижчу точку свого падіння. На нього чекає важкий вибір у небезпечній грі. З кожним раундом рішення учасників призводитимуть до все більш серйозних наслідків.



"Ведмідь" 4 сезон

Драматична комедія повернулася з новим сезоном. Події розгортаються навколо працівників ресторану "Ведмідь", яких об'єднують родинні та дружні зв'язки. У новому сезоні вони шукають спосіб впоратися зі своїми особистими проблемами та вивести заклад на новий рівень якості під керівництвом шефа.



"Анела"

Польський серіал про світську левицю з Варшави, яка опиняється сам на сам у небезпечній ситуації. Коли заможний чоловік залишає її без грошей, вона змушена вдатися до хитрощів, щоб вижити.



"Уцілілі"

Детективна драма розповідає про життя в маленькому містечку Евелін-Бей, де вбивають молоду жінку. Згуртована громада тяжко переживає втрату, а розслідування викриває давні таємниці та рани.



"Король гольфу"

Добра комедія про колишнього професійного гольфіста, який намагається допомогти новому поколінню спортсменів. Після розпаду шлюбу та звільнення з роботи в магазині він стає наставником для 17-річного гольф-феномена Санті.