ua en ru
Пт, 27 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Топ-5 нових серіалів, які не можна пропустити: "Гра в кальмара", "Ведмідь" та інші

П'ятниця 27 червня 2025 22:25
UA EN RU
Топ-5 нових серіалів, які не можна пропустити: "Гра в кальмара", "Ведмідь" та інші Ці 5 серіалів не дозволять нудьгувати (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Пориньте у світ гострих сюжетів, глибоких персонажів і незабутніх емоцій. Ці серіальні новинки не дозволять нудьгувати у вихідні.

РБК-Україна пропонує добірку нових серіалів та продовжень, які варто подивитися просто зараз.

"Гра в кальмара" 3 сезон

Фінальний сезон найпопулярнішого серіалу вже доступний до перегляду. Цього разу Гі-Хун, відомий як Гравець 456, переживає найнижчу точку свого падіння. На нього чекає важкий вибір у небезпечній грі. З кожним раундом рішення учасників призводитимуть до все більш серйозних наслідків.


"Ведмідь" 4 сезон

Драматична комедія повернулася з новим сезоном. Події розгортаються навколо працівників ресторану "Ведмідь", яких об'єднують родинні та дружні зв'язки. У новому сезоні вони шукають спосіб впоратися зі своїми особистими проблемами та вивести заклад на новий рівень якості під керівництвом шефа.


"Анела"

Польський серіал про світську левицю з Варшави, яка опиняється сам на сам у небезпечній ситуації. Коли заможний чоловік залишає її без грошей, вона змушена вдатися до хитрощів, щоб вижити.


"Уцілілі"

Детективна драма розповідає про життя в маленькому містечку Евелін-Бей, де вбивають молоду жінку. Згуртована громада тяжко переживає втрату, а розслідування викриває давні таємниці та рани.


"Король гольфу"

Добра комедія про колишнього професійного гольфіста, який намагається допомогти новому поколінню спортсменів. Після розпаду шлюбу та звільнення з роботи в магазині він стає наставником для 17-річного гольф-феномена Санті.

Вас також може зацікавити:

Читайте LITE в Google News
фильмы Фільми
Життя
З 1 липня довідку ВПО можуть анулювати: кого і чому перевірятимуть
З 1 липня довідку ВПО можуть анулювати: кого і чому перевірятимуть