На кухні - повний нуль! 9 зірок, які зовсім не вміють готувати

Тайра Бенкс

До народження сина супермодель взагалі не стояла біля плити - харчувалася у ресторанах або замовляла доставку. Але з появою дитини вирішила взятись за справу серйозно й записалась на кулінарні курси.

Тайра Бенкс (фото: instagram.com/tyrabanks)

Софія Вергара

Зірка "Американської сімейки" зізналася в інтерв’ю ABC, що готування - це точно не її.

"Я ніколи не вміла й досі не вмію готувати. У холодильнику завжди лежать готові арепаси. Як тільки зголоднію - розігріваю й їм", - ділилася вона.

Софія Вергара (фото: instagram.com/sofiavergara)

Дженніфер Лоуренс

Зірка "Голодних ігор" не приховує, що їй далеко не все дається однаково добре.

"У мене не дуже з талантами - я не вмію готувати, прибирати й шити", - зізналася акторка.

На щастя, в кіно від неї цього не вимагали!

Кадр з фільму "Пробудження"

Пенелопа Крус

У кіно вона виглядає впевнено за плитою, але в житті - зовсім інша історія. Пенелопа навіть пройшла кулінарні курси, щоправда, найбільше там навчилася... красиво й швидко різати овочі.

Кадр з фільму "Паралельні матері"

Єва Мендес

Акторка не соромиться говорити прямо: з готуванням у неї глухо.

"Я відкриваю холодильник і не маю уявлення, що робити далію Часто замовляємо їжу з ресторану, а на вечірках я просто насолоджуюся атмосферою й прикрашаю стіл квітами", - розповіла Єва.

Єва Мендес (фото: instagram.com/evamendes)

Ешлі Грем

Модель якось розповіла, що єдине, що вона вміє - це паста з песто та салат з кейлом. Але, можливо, з того часу її кулінарний репертуар трохи розширився.

Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Бейонсе

Співачка не вдає, ніби все вміє.

"Я зовсім не готую, але чудово вмію дегустувати", - сказала вона в інтерв’ю New York Times.

Її мама Тіна Ноулз підтвердила: "Готування - це єдине, чому вона так і не навчилася".

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Кіра Найтлі

Акторка без комплексу визнає: "Я - катастрофа на кухні. Пробувала щось приготувати, але нічого не виходить".

Навіть коли мама вирішила їй допомогти, все завершилось провалом.

Кадр з фільму "Наслідки"

Пріянка Чопра

Індійська акторка та дружина музиканта Ніка Джонаса чесно каже: "Готувати не вмію. Але от їсти - це моє!".

Пріянка Чопра (фото: instagram.com/priyankachopra)