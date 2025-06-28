На кухне - полный ноль! 9 звезд, которые совсем не умеют готовить

Не все звезды умело орудуют на кухне. Некоторые из них честно признаются: готовка - не их конек. Они могут покорять сцены, съемочные площадки и подиумы, но с кастрюлями - не дружат.
РБК-Украина рассказывает, кто именно из селебрити смело признает, что без помощи шефа или доставки не обойдется.
До рождения сына супермодель вообще не стояла у плиты - питалась в ресторанах или заказывала доставку. Но с появлением ребенка решила взяться за дело серьезно и записалась на кулинарные курсы.
Звезда "Американской семейки" призналась в интервью ABC, что готовка - это точно не ее.
"Я никогда не умела и до сих пор не умею готовить. В холодильнике всегда лежат готовые арепасы. Как только проголодаюсь - разогреваю и ем", - делилась она.
Звезда "Голодных игр" не скрывает, что ей далеко не все дается одинаково хорошо.
"У меня не очень с талантами - я не умею готовить, убирать и шить", - призналась актриса.
К счастью, в кино от нее этого не требовали!
В кино она выглядит уверенно за плитой, но в жизни - совсем другая история. Пенелопа даже прошла кулинарные курсы, правда, больше всего там научилась... красиво и быстро резать овощи.
Актриса не стесняется говорить прямо: с готовкой у нее тупик.
"Я открываю холодильник и не имею представления, что делать дальше. Часто заказываем еду из ресторана, а на вечеринках я просто наслаждаюсь атмосферой и украшаю стол цветами", - рассказала Ева.
Модель как-то рассказала, что единственное, что она умеет - это паста с песто и салат с кейлом. Но, возможно, с тех пор ее кулинарный репертуар немного расширился.
Певица не делает вид, будто все умеет.
"Я совсем не готовлю, но прекрасно умею дегустировать", - сказала она в интервью New York Times.
Ее мама Тина Ноулз подтвердила: "Готовка - это единственное, чему она так и не научилась".
Актриса без комплекса признает: "Я - катастрофа на кухне. Пробовала что-то приготовить, но ничего не получается".
Даже когда мама решила ей помочь, все завершилось провалом.
Индийская актриса и жена музыканта Ника Джонаса честно говорит: "Готовить не умею. Но вот есть - это мое!".
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