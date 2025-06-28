На кухне - полный ноль! 9 звезд, которые совсем не умеют готовить

Тайра Бэнкс

До рождения сына супермодель вообще не стояла у плиты - питалась в ресторанах или заказывала доставку. Но с появлением ребенка решила взяться за дело серьезно и записалась на кулинарные курсы.

Тайра Бэнкс (фото: instagram.com/tyrabanks)

София Вергара

Звезда "Американской семейки" призналась в интервью ABC, что готовка - это точно не ее.

"Я никогда не умела и до сих пор не умею готовить. В холодильнике всегда лежат готовые арепасы. Как только проголодаюсь - разогреваю и ем", - делилась она.

София Вергара (фото: instagram.com/sofiavergara)

Дженнифер Лоуренс

Звезда "Голодных игр" не скрывает, что ей далеко не все дается одинаково хорошо.

"У меня не очень с талантами - я не умею готовить, убирать и шить", - призналась актриса.

К счастью, в кино от нее этого не требовали!

Кадр из фильма "Пробуждение"

Пенелопа Крус

В кино она выглядит уверенно за плитой, но в жизни - совсем другая история. Пенелопа даже прошла кулинарные курсы, правда, больше всего там научилась... красиво и быстро резать овощи.

Кадр из фильма "Параллельные матери"

Ева Мендес

Актриса не стесняется говорить прямо: с готовкой у нее тупик.

"Я открываю холодильник и не имею представления, что делать дальше. Часто заказываем еду из ресторана, а на вечеринках я просто наслаждаюсь атмосферой и украшаю стол цветами", - рассказала Ева.

Ева Мендес (фото: instagram.com/evamendes)

Эшли Грэм

Модель как-то рассказала, что единственное, что она умеет - это паста с песто и салат с кейлом. Но, возможно, с тех пор ее кулинарный репертуар немного расширился.

Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Бейонсе

Певица не делает вид, будто все умеет.

"Я совсем не готовлю, но прекрасно умею дегустировать", - сказала она в интервью New York Times.

Ее мама Тина Ноулз подтвердила: "Готовка - это единственное, чему она так и не научилась".

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Кира Найтли

Актриса без комплекса признает: "Я - катастрофа на кухне. Пробовала что-то приготовить, но ничего не получается".

Даже когда мама решила ей помочь, все завершилось провалом.

Кадр из фильма "Последствия"

Приянка Чопра

Индийская актриса и жена музыканта Ника Джонаса честно говорит: "Готовить не умею. Но вот есть - это мое!".

Приянка Чопра (фото: instagram.com/priyankachopra)