Харлан, Решетнік, Єфросиніна та інші зірки про зустріч Трампа з Путіним: "Безхребетні та немічні"

Українські зірки активно коментують головну новину цього дня - перемовини президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Багатьох обурило, що останнього зустрічали з червоною доріжкою.
РБК-Україна зібрало для вас реакції Ольги Харлан, Наталки Денисенко, Григорія Решетника та інших зірок, які висловилися про Трампа та Путіна.
"Світ слабкий, убогий та нікчемний - вчора ми в цьому переконались остаточно. Світові лідери - безхребетні та немічні, залишився останній промінь надії, подарований людству - це українці", - написав ведучий.
Піарниця та дружина Анатолія Анатоліча опубліковала ШІ-відео, на якому показано "найкращий фінал перемовин".
Ведучий "репостнув" красномовну картинку, яка зобразила "результати" перемовин. Червона краватка Трампа стала "доповненням" до радянського герба.
Фехтувальниця емоційно висловилася про зустріч Трампа з Путіним. Вона була обурена тим, що диктатора зустрічали з червоною доріжкою.
"Ось ми дивуємося тому, що допускають всіляких пропутінських спортсменів до міжнародних змагань... Тут червону доріжку стелять воєнному злочинцю! Світ зʼїхав з глузду... Остаточно", - написала вона.
Акторка "запостила" ілюстрацію, на якій червона доріжка виявилася краваткою Трампа.
"Чесно? Я відчувала, що саме так і пройде ця зустріч, тому у мене - без очікувань. Бо в цьому світі ще не всі зрозуміли суть і зробили висновки. Тому маємо те, що маємо", - написала вона.
"Чому я не Герміона? Хтось може мені пояснити? Мені б дуже хотілося, вона класна! Вона має сумочку, в якій є все. Вона може опинятися в різних місцях світу. Зараз я б хотіла бути на Алясці, в мантії-невидимці та зробити гарну справу", - писала співачка ввечері.
"Який цей світ несправедливий... Він передбачає картину, де вбивці тиснуть руку", - додала вона.
Зірка гумористичних шоу "репостнула" відео, на якому показано, як Путін та Трамп позували перед журналістами перед переговорами.
"Кому ще хочеться проблюватися після їхньої зустрічі? Підніміть ручки", - написала вона.
Журналістка згадала, що терориста Осаму бен Ладена не кликали на перемовини з червоними доріжками. Його просто ліквідували. А зараз, на четвертий рік повномасштабної війни, "світові лідери не взмозі визначитися, що робити з одним лисим".
"Ну бо і "я не я, і хата не моя". А іншими словами - як вже набридла ця імпотентність західного світу", - резюмувала Доротюк.
Ведуча записала жартівливе відео, в якому зізналася, що зараз їй хотілося б пожити у лісі, аби нікого не бачити.
"Зараз я усвідомлюю одне - вся система безпеки світу з її інституціями, законами, правопорядком та моральними нормативами помножена на нуль. Ми - свідки абсолютного збочення над колись природним інстинктом - протистоянням злу! Тепер зло, помножене на марнославний довб**бізм - і є світовим лідером", - написала вона.
Блогерка показала, яким жестом можна описати її реакцію на появу Путіна на перемовинах. Також вона попросила "передавати онукам", аби вони не мали ніяких справ з росіянами.
"І попри будь-які домовленості, не розраховували на їх дотримання", - додала вона.
