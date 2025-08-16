Харлан, Решетник, Ефросинина и другие звезды о встрече Трампа с Путиным: "Бесхребетные и немощные"

Григорий Решетник

"Мир слаб, убог и ничтожен - вчера мы в этом убедились окончательно. Мировые лидеры - бесхребетные и немощные, остался последний луч надежды, подаренный человечеству - это украинцы", - написал ведущий.

Решетник отреагировал на переговоры Трампа с Путиным (скриншот)

Юла

Пиарщица и жена Анатолия Анатолича опубликовала ИИ-видео, на котором показан "лучший финал переговоров".

Руслан Сеничкин

Ведущий "репостнул" красноречивую картинку, которая изобразила "результаты" переговоров. Красный галстук Трампа стал "дополнением" к советскому гербу.

Реакция Сеничкина на встречу Трампа с Путиным (скриншот)

Ольга Харлан

Фехтовальщица эмоционально высказалась о встрече Трампа с Путиным. Она была возмущена тем, что диктатора встречали с красной дорожкой.

"Вот мы удивляемся тому, что допускают всяких пропутинских спортсменов к международным соревнованиям... Здесь красную дорожку стелят военному преступнику! Мир сошел с ума... Окончательно", - написала она.

Реакция Харлан на встречу Путина с Трампом (скриншот)

Наталка Денисенко

Актриса "запостила" иллюстрацию, на которой красная дорожка оказалась галстуком Трампа.

"Честно? Я чувствовала, что именно так и пройдет эта встреча, поэтому у меня - без ожиданий. Потому что в этом мире еще не все поняли суть и сделали выводы. Поэтому имеем то, что имеем", - написала она.

Денисенко высказалась о Путине и Трампе (скриншот)

KOLA

"Почему я не Гермиона? Кто-то может мне объяснить? Мне бы очень хотелось, она классная! У нее есть сумочка, в которой есть все. Она может оказываться в разных местах мира. Сейчас я бы хотела быть на Аляске, в мантии-невидимке и сделать хорошее дело", - писала певица вечером.

"Какой этот мир несправедливый... Он предполагает картину, где убийцы жмут руку", - добавила она.

KOLA сказала, что хотела бы сделать на Аляске (скриншот)

Анастасия Оруджова

Звезда юмористических шоу "репостнула" видео, на котором показано, как Путин и Трамп позировали перед журналистами перед переговорами.

"Кому еще хочется блевануть после их встречи? Поднимите ручки", - написала она.

Оруджова высказалась о Трампе и Путине (скриншот)

Алина Доротюк

Журналистка вспомнила, что террориста Осаму бен Ладена не звали на переговоры с красными дорожками. Его просто ликвидировали. А сейчас, на четвертый год полномасштабной войны, "мировые лидеры не в состоянии определиться, что делать с одним лысым".

"Ну потому что и "я не я, и хата не моя". А другими словами - как уже надоела эта импотентность западного мира", - резюмировала Доротюк.

Доротюк разнесла переговоры (скриншот)

Маша Ефросинина

Ведущая записала шуточное видео, в котором призналась, что сейчас ей хотелось бы пожить в лесу, чтобы никого не видеть.

"Сейчас я осознаю одно - вся система безопасности мира с ее институтами, законами, правопорядком и моральными нормативами умножена на ноль. Мы - свидетели абсолютного извращения над некогда естественным инстинктом - противостоянием злу! Теперь зло, умноженное на тщеславный долб**бизм - и является мировым лидером", - написала она.

Монро

Блогерша показала, каким жестом можно описать ее реакцию на появление Путина на переговорах. Также она попросила "передавать внукам", чтобы они не имели никаких дел с россиянами.

"И несмотря на любые договоренности, не рассчитывали на их соблюдение", - добавила она.

Монро высказалась о Путине (скриншот)