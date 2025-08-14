Хіт Могилевської "Полюби меня такой" отримав друге життя: як він звучить українською
Співачка Наталія Могилевська, якій нещодавно виповнилося 50 років, представлена оновлену версію своєї культової пісні "Полюби меня такой". Тепер цей хіт отримав нове звучання та український текст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал зірки.
Як Могилевська переклала свій хіт
Так, пісня "Полюби меня такой" вийшла ще у 2003 році. За цей час вона встигла стати культовою. Але нині Могилевська оновила трек, аби в ньому не залишилося російською мовою.
"20 років співаю цю пісню, а любити себе так і не навчилася. Ця пісня про те, що справжнє кохання починається з прийняття - коли тебе люблять не за щось, а просто так, якою ти є. І сьогодні ці слова відчуваються ще глибше", - розповіла зірка.
Відомо, що артистка переклала пісню ще минулого року. У жовтні 2024-го вона вперше виконала нову версію на концерті, але офіційна прем'єра відбулася лише зараз.
"Зграя білих лелек поверталась в журбі
Я інакшою стала здаватись тобі
Покохай мене таку, покохай мене таку
Покохай мене таку, якою я є
Покохай мене таку, покохай мене таку
Покохай мене таку, якою я є
Зграя білих лелек повертається знов
І здається, що ти поруч, моя любов".
Переклад вийшов, як зазначили коментатори, набагато кращим за оригінал. Також вони пишуть:
- "Настільки легко заходить, що здається вона з самого початку була українською. Вітаю з прем'єрою"
- "Дуже радий, цей варіант звучить м'якше і душевніше, ніж та стара версія"
- "Чудовий переклад, вперше почула україномовну версію на концерті в Києві і була в захваті".
