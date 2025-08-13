Наталія Могилевська розкрила, скільки витрачає на життя: "На 20 тисяч важко прожити"
Народна артистка України Наталія Могилевська відверто розповіла про свої щомісячні витрати та розкрила найщасливіший період життя.
Як повідомляє РБК-Україна, співачка розкрила суму витрат у новому відео блогерки Ангеліни Пичик в Instagram.
Скільки Могилевська витрачає на життя
Як поділилася артистка, вона витрачає на базові потреби близько 30-40 тисяч гривень на місяць. У цю суму не входять витрати на бізнес, які можуть бути значно більші.
"Ну, на 20 тисяч важко, але можна прожити. 30-40 - вже нормально... На мої базові потреби зараз, думаю, ті 30-40 тисяч я витрачаю", - розповіла вона.
Наталія також згадала, як майже три роки жила в Ашрамі в Індії. Тоді на життя їй вистачало лише 100-150 доларів на місяць.
Попри скромний бюджет, вона називає цей період "найкращим у своєму житті".
"Це було моє найкраще життя, я була найщасливішою", - розповіла зірка.
Яку студію обрала собі Могилевська
Під час розмови Могилевська також показала свою нову майстерню на Хрещатику. Вона знаходить неподалік від ЦУМу. А по сусідству, за словами співачки, проживає сам Андрій Данилко.
"Тут дуже класно. Скрізь майстерні художників. Молоді артисти, аранжувальники, музиканти - це всі ті люди, яких я буду запрошувати сюди", - поділилася зірка.
Що відомо про особисте життя Могилевської
Нагадаємо, нині вона живе у будинку під Києвом. Разом із коханим Валентином виховує доньок Мішель і Софію, яких удочирила.
Загалом Наталія була заміжня двічі. Першим чоловіком став бізнесмен Дмитро Чалий, з яким вона розлучилася через рік у 2005 році. Згодом вона вийшла заміж за бізнесмена Єгора Долініна, з яким прожила до 2011 року.
Після цього Могилевська тривалий час приховувала особисте. Але вже після початку повномасштабного вторгнення РФ стало відомо про її нові стосунки.
