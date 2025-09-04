ua en ru
"Холостяк" Тарас Цимбалюк засвітився в компанії колишньої (відео)

Четвер 04 вересня 2025 19:39
"Холостяк" Тарас Цимбалюк засвітився в компанії колишньої (відео) Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Головний герой нового сезону шоу "Холостяк", український актор Тарас Цимбалюк, неочікувано з'явився на презентації нової колекції бренду своєї колишньої дівчини Світлани Готочкіної.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram дизайнерки.

Цимбалюк пройшовся подіумом в компанії колишньої

Попри розставання, актор підтримав екскохану, взявши участь в модному показі її бренду. Колекція включала шкіряні куртки, жакети та трендові бомбери.

Тарас разом з іншими моделями продемонстрував одяг, а також продефілював в компанії Світлани під оплески та вигуки публіки.

&quot;Холостяк&quot; Тарас Цимбалюк засвітився в компанії колишньої (відео)Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна (скриншот)

На інших кадрах можна помітити, як вони посміхаються одне до одного та тримаються за руки.

Для показу дизайнерка обрала оригінальну локацію - ангар для літаків, а гості дотримувалися тематичного дрескоду.

Серед запрошених зірок також були Ольга Сумська, Наталка Денисенко, Даша Квіткова та інші.

Що відомо про стосунки Цимбалюка та Готочкіної

Тарас і Світлана були разом близько двох років. Ще наприкінці минулого року з'явилися чутки про розставання пари.

Вони не оголошували про розрив публічно, але поступово почали менше з'являтися в соціальних мережах одне одного.

А вже у квітні цього року актора оголосили героєм проєкту "Холостяк".

Зйомки шоу, яке вийде восени, вже завершилися. Цимбалюк навіть заінтригував враженнями від учасниць.

Актор був двічі одружений - у студентські роки з одногрупницею та зі стилісткою Тіною Антоненко, з якою розлучився через 11 місяців у 2022-му.

Він відомий завдяки серіалам і фільмам, серед яких "Спіймати Кайдаша", "Жіночий лікар", "Песики", "Коли ти вийдеш заміж?" та інші.

