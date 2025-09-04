ua en ru
Чт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Холостяк" Тарас Цымбалюк засветился в компании бывшей (видео)

Четверг 04 сентября 2025 19:39
UA EN RU
"Холостяк" Тарас Цымбалюк засветился в компании бывшей (видео) Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Главный герой нового сезона шоу "Холостяк", украинский актер Тарас Цымбалюк, неожиданно появился на презентации новой коллекции бренда своей бывшей девушки Светланы Готочкиной.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram дизайнера.

Цымбалюк прошелся по подиуму в компании бывшей

Несмотря на расставание, актер поддержал экс-возлюбленную, приняв участие в модном показе ее бренда. Коллекция включала кожаные куртки, жакеты и трендовые бомберы.

Тарас вместе с другими моделями продемонстрировал одежду, а также продефилировал в компании Светланы под аплодисменты и возгласы публики.

&quot;Холостяк&quot; Тарас Цымбалюк засветился в компании бывшей (видео)Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина (скриншот)

На других кадрах можно заметить, как они улыбаются друг другу и держатся за руки.

Для показа дизайнерша выбрала оригинальную локацию - ангар для самолетов, а гости придерживались тематического дресс-кода.

Среди приглашенных звезд также были Ольга Сумская, Наталья Денисенко, Даша Квиткова и другие.

Что известно об отношениях Цымбалюка и Готочкиной

Тарас и Светлана были вместе около двух лет. Еще в конце прошлого года появились слухи о расставании пары.

Они не объявляли о разрыве публично, но постепенно стали меньше появляться в социальных сетях друг друга.

А уже в апреле этого года актера объявили героем проекта "Холостяк".

Съемки шоу, которое выйдет осенью, уже завершились. Цымбалюк даже заинтриговал впечатлениями от участниц.

Актер был дважды женат - в студенческие годы на одногруппнице и на стилистке Тине Антоненко, с которой развелся через 11 месяцев в 2022-м.

Он известен благодаря сериалам и фильмам, среди которых "Спіймати Кайдаша", "Жіночий лікар", "Песики", "Коли ти вийдеш заміж?" и другие.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
В России цинично оправдались за удар по миссии разминирования возле Чернигова
В России цинично оправдались за удар по миссии разминирования возле Чернигова
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России