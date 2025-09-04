"Холостяк" Тарас Цымбалюк засветился в компании бывшей (видео)

Главный герой нового сезона шоу "Холостяк", украинский актер Тарас Цымбалюк, неожиданно появился на презентации новой коллекции бренда своей бывшей девушки Светланы Готочкиной.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram дизайнера.

Цымбалюк прошелся по подиуму в компании бывшей

Несмотря на расставание, актер поддержал экс-возлюбленную, приняв участие в модном показе ее бренда. Коллекция включала кожаные куртки, жакеты и трендовые бомберы.

Тарас вместе с другими моделями продемонстрировал одежду, а также продефилировал в компании Светланы под аплодисменты и возгласы публики.

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина (скриншот)

На других кадрах можно заметить, как они улыбаются друг другу и держатся за руки.

Для показа дизайнерша выбрала оригинальную локацию - ангар для самолетов, а гости придерживались тематического дресс-кода.

Среди приглашенных звезд также были Ольга Сумская, Наталья Денисенко, Даша Квиткова и другие.

Что известно об отношениях Цымбалюка и Готочкиной

Тарас и Светлана были вместе около двух лет. Еще в конце прошлого года появились слухи о расставании пары.

Они не объявляли о разрыве публично, но постепенно стали меньше появляться в социальных сетях друг друга.

А уже в апреле этого года актера объявили героем проекта "Холостяк".

Съемки шоу, которое выйдет осенью, уже завершились. Цымбалюк даже заинтриговал впечатлениями от участниц.

Актер был дважды женат - в студенческие годы на одногруппнице и на стилистке Тине Антоненко, с которой развелся через 11 месяцев в 2022-м.

Он известен благодаря сериалам и фильмам, среди которых "Спіймати Кайдаша", "Жіночий лікар", "Песики", "Коли ти вийдеш заміж?" и другие.