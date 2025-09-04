"Холостяк" Тарас Цымбалюк засветился в компании бывшей (видео)
Главный герой нового сезона шоу "Холостяк", украинский актер Тарас Цымбалюк, неожиданно появился на презентации новой коллекции бренда своей бывшей девушки Светланы Готочкиной.
Цымбалюк прошелся по подиуму в компании бывшей
Несмотря на расставание, актер поддержал экс-возлюбленную, приняв участие в модном показе ее бренда. Коллекция включала кожаные куртки, жакеты и трендовые бомберы.
Тарас вместе с другими моделями продемонстрировал одежду, а также продефилировал в компании Светланы под аплодисменты и возгласы публики.
Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина (скриншот)
На других кадрах можно заметить, как они улыбаются друг другу и держатся за руки.
Для показа дизайнерша выбрала оригинальную локацию - ангар для самолетов, а гости придерживались тематического дресс-кода.
Среди приглашенных звезд также были Ольга Сумская, Наталья Денисенко, Даша Квиткова и другие.
Что известно об отношениях Цымбалюка и Готочкиной
Тарас и Светлана были вместе около двух лет. Еще в конце прошлого года появились слухи о расставании пары.
Они не объявляли о разрыве публично, но постепенно стали меньше появляться в социальных сетях друг друга.
А уже в апреле этого года актера объявили героем проекта "Холостяк".
Съемки шоу, которое выйдет осенью, уже завершились. Цымбалюк даже заинтриговал впечатлениями от участниц.
Актер был дважды женат - в студенческие годы на одногруппнице и на стилистке Тине Антоненко, с которой развелся через 11 месяцев в 2022-м.
Он известен благодаря сериалам и фильмам, среди которых "Спіймати Кайдаша", "Жіночий лікар", "Песики", "Коли ти вийдеш заміж?" и другие.
