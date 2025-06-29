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"Холостяку" Цимбалюку приписали роман з "дружиною" зі "Спіймати Кайдаша": він не став мовчати

Неділя 29 червня 2025 22:19
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"Холостяку" Цимбалюку приписали роман з "дружиною" зі "Спіймати Кайдаша": він не став мовчати Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Поліна Іваненко

Актор та новий герой "Холостяка" Тарас Цимбалюк відреагував на чутки про "таємний" роман. На тлі зйомок романтичного реаліті зірці "Спіймати Кайдаша" регулярно приписують стосунки з різними жінками, дійшла черга і до його "екранної дружини" Антоніни Хижняк.

Як повідомляє РБК-Україна, своєю реакцією на чутки Тарас поділився в Stories на своїй сторінці в Instagram.

Що Цимбалюк сказав про Хижняк

Так, актор побачив відео, яке "гуляє" мережею вже декілька місяців. В ньому йдеться про особисте життя Цимбалюка та його стосунки з Хижняк.

Як відомо, в серіалі "Спіймати Кайдаша" Тарас і Тоня грали закоханих - Карпа і Мотрю. В кадрі вони цілувалися, а багатьом глядачам здавалося, що між акторами справжня "хімія". І вже тоді їм почали приписувати роман.

&quot;Холостяку&quot; Цимбалюку приписали роман з &quot;дружиною&quot; зі &quot;Спіймати Кайдаша&quot;: він не став мовчатиКарпо і Мотря в серіалі (скріншот)

Нині ж, коли Цимбалюк знімається в "Холостяку", чутки про його романи стали ще популярнішими. І тому Тарас вирішив публічно висміяти різні "інсайди" та "зливи".

Актор звернувся до Хижняк та пожартував з того, що він вже давно не бачить свою "кохану".

"Тоня, немає в тебе совісті. Як так, ми з тобою пів року не бачимось? У нас же стосунки", - написав Тарас.

&quot;Холостяку&quot; Цимбалюку приписали роман з &quot;дружиною&quot; зі &quot;Спіймати Кайдаша&quot;: він не став мовчатиЦимбалюк відреагував на чутки про роман з Хижняк (скріншот)

Також актор висловився про авторів чуток. Він не став добирати слова та вилаявся в бік тих, хто "розганяє" подібну інформацію.

До речі, зовсім нещодавно Тарасу "приписували" роман з іншою відомою персоною. Тоді ходили чутки, що від Цимбалюка нібито завагітніла співачка СолоХа. Актор не став прямо спростовувати усе це, але дав зрозуміти, що все це - вигадка.

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