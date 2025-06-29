"Холостяку" Цымбалюку приписали роман с "женой" из "Спіймати Кайдаша": он не стал молчать

Актер и новый герой "Холостяка" Тарас Цымбалюк отреагировал на слухи о "тайном" романе. На фоне съемок романтического реалити звезде "Спіймати Кайдаша" регулярно приписывают отношения с разными женщинами, дошла очередь и до его "экранной жены" Антонины Хижняк.

Как сообщает РБК-Украина , своей реакцией на слухи Тарас поделился в Stories на своей странице в Instagram .

Что Цымбалюк сказал о Хижняк

Так, актер увидел видео, которое "гуляет" в сети уже несколько месяцев. В нем говорится о личной жизни Цымбалюка и его отношениях с Хижняк.

Как известно, в сериале "Спіймати Кайдаша" Тарас и Тоня играли влюбленных - Карпа и Мотрю. В кадре они целовались, а многим зрителям казалось, что между актерами настоящая "химия". И уже тогда им начали приписывать роман.

Карпо и Мотря в сериале (скриншот)

Сейчас же, когда Цымбалюк снимается в "Холостяке", слухи о его романах стали еще популярнее. И поэтому Тарас решил публично высмеять различные "инсайды" и "сливы".

Актер обратился к Хижняк и пошутил над тем, что он уже давно не видит свою "любимую".

"Тоня, нет у тебя совести. Как так, мы с тобой полгода не видимся? У нас же отношения", - написал Тарас.

Цымбалюк отреагировал на слухи о романе с Хижняк (скриншот)

Также актер высказался об авторах слухов. Он не стал подбирать слова и выругался в сторону тех, кто "разгоняет" подобную информацию.

Кстати, совсем недавно Тарасу "приписывали" роман с другой известной персоной. Тогда ходили слухи, что от Цымбалюка якобы забеременела певица СолоХа. Актер не стал прямо опровергать все это, но дал понять, что все это - выдумка.