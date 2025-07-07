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"Хроніки Сили": Бадоєв та Навроцька показали ескізи коміксу про Хорта

Алан Бадоєв і Ольга Навроцька (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Алан Бадоєв та Ольга Навроцька, які стали авторами фентезі-всесвіту "Хроніки Сили", представили ескізи перших сторінок майбутнього коміксу, присвяченого головному героєві їхньої саги

Про що новий комікс, розповідає РБК-Україна.

Що відомо про "Хроніки Сили"

Випуск коміксу заплановано на 2026 рік, а нещодавно вже було відкрито передзамовлення на роман "Хорт. Перший характерник".

"Це зовсім інший космос можливостей та виразності. Нам вдалося зібрати найпотужнішу команду для створення цього коміксу. І це - наша велика перемога, адже для нас важливо заохочувати якомога більше молодих, талановитих і обдарованих фахівців. Вже зовсім скоро ми поділимося складом команди та розповімо більше про кожного її учасника", - розповів Бадоєв.

 

 

Ескізи коміксу про Хорта (фото: прес-служба)

Роман "Хорт. Перший характерник", вийде циклом у три книги. Ця історія обʼєднає в собі міфи, історію, фантазію та магію, "сплітаючи коріння та сьогодення у новий український епос".

"Генеральні медіапартнери проєкту - 1+1 media та канал 1+1 Україна. Нагадаємо, раніше команда Бадоєва та Навроцької отримала грант від Українського культурного фонду на розробку сценарію першої серії екранізації роману, а також на створення анімаційного трейлера та музичного супроводу до нього", - також зазначили у прес-службі.

 

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