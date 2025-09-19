ua en ru
Ігор Балан з "Аква Віти" зізнався, чи підтримує звязок з екс-учасницею гурту Філатовою

П'ятниця 19 вересня 2025 10:53
UA EN RU
Ігор Балан з "Аква Віти" зізнався, чи підтримує звязок з екс-учасницею гурту Філатовою Учасники гурту "Аква Віта" (плакат зі співаками)
Автор: Іванна Пашкевич

Засновник гурту "Аква Віта" Ігор Балан зізнався, що не підтримує зв’язку з колишньою вокалісткою колективу Іриною Філатовою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю артиста для OBOZ.ua.

Зі слів виконавця, йому нецікаво стежити за життям ексколеги й робити це лише заради публічності не має сенсу.

"Ні, я нічого в неї не питаю і не цікавлюся. Бо після деяких подій мені треба було пам'ятник поставити за п'ять років, що це витримував. Стоп-крани на поїздах, запізнення на півтори-дві години, коли все вирішувалося. Я втомився від такого бурхливого життя. Люди писали: "А де?", "А що?" Я відповідав лише одне: "Моя внутрішня нянька зламалася". Терпіти це все заради популярності - воно мені не треба. Нехай буде популярність така, середня, але я спокійно спатиму і просто собі в кайф працюватиму. Бо як згадаю ті понти: принесіть, купіть, подайте, розбудіть", - пояснив Балан.

Ігор Балан з &quot;Аква Віти&quot; зізнався, чи підтримує звязок з екс-учасницею гурту ФілатовоюІрина Філатова (фото: відкриті джерела)

Через що у Балана і Філатової конфлікт

Конфлікт між артистами триває багато років. Філатова заявляла, що Балан без її відома передав права на всі пісні гурту звукозаписній компанії, вказавши їх як власні.

У відповідь музикант наголошував, що співачка створила лише одну композицію, а він сам у 90-х фінансував розвиток гурту.

У 2019-му вони намагалися налагодити спілкування, проте під час передвиборчого туру знову виникли суперечки.

До слова, колектив "Аква Віта" заснований у 1993 році. За цей час у ньому співали три вокалістки: Наталія Лучнікова (1993-1995), Ірина Філатова (1999-2000) та Олена Титаренко (з 2011-го).

Нині Балан виходить на сцену разом зі своєю донькою Алісою, якій 16 років. Серед найвідоміших пісень гурту - "А тепер усе інакше", "Женьмінь жібао", "Поплач" і "Я жду".

