"Дружба скінчилась на боргах": учасники "Авіатора" згадали про конфлікт із Воєвуцьким

Цьогоріч гурт "Авіатор" святкує 20 років на сцені, втім, ювілей відзначається вже без одного з засновників - Ігоря Воєвуцького. Солісти Андрій Сторож та Дмитро Тодорюк розповіли про складний розрив із екс-учасником, фінансові непорозуміння та розрив дружніх стосунків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю артистів Славі Дьоміну.

Як пішов Ігор з колективу

Ігор покинув гурт у 2018 році, хоча спершу продовжив працювати ще півроку, допоки не завершились вже заплановані концерти.

"Як я зразу відчув після тої новини, коли Ігор сказав, що йде з гурту, я знав, що все, що не робиться, все на краще. І я знав, що ми з Дімоном вдвох спокійно зможемо існувати, тому що ми - про музику", - каже Андрій.

За його словами, вже в останні роки Ігор був "трошки виключений", адже займався сольними проєктами.

Ігор Воєвуцький (фото: facebook.com/igor.voevutskiy)

Конфлікти і борги

Між колишніми колегами давно не було спілкування.

"З Андрієм взагалі не спілкуємося вже роки два чи три. Ну, напевно, так краще", - зазначав Воєвуцький у старому інтерв'ю.

У самому гурті визнають, що конфлікти мали місце.

"Це на фоні бізнесу. Це на фоні просто непорозуміння. І, напевне, що для мене дружба - це трошки інше, це прояв і в бізнесі, так само як партнер, чути один одного. На жаль, цього не відбулось", - ділиться Сторож.

Зрештою, головною точкою розриву стали фінансові питання.

"Я зараз, напевно, скажу, що це про борги. Я не буду там сильно зараз розтягувати. Це просто були невеличкі борги, на які я не закривав довгий час очі, а потім я не зміг закрити і сказав, що я вже нічого не чекаю. Але і на цьому наша дружба закінчилася", - емоційно зізнався Андрій.

"Я хочу сказати, що Ігор взяв борг гроші і не повернув. Так, навіть не взяв борг. А я навіть про це не знав, що він взяв борг. Ми дізналися це перед фактом… і трохи рубанула ця ситуація", - додав учасник колективу.

Учасники "Авіатора" (фото: facebook.com/igor.voevutskiy)

Попри нинішню відсутність комунікації, артисти з теплотою згадують початок творчого шляху.

"Довгий час ділив одну квартиру, хліб з маслом, ми там ледь-ледь виживали, метро, сухарі, дешеве вино… Але після цього вчинку я просто не зрозумів Ігоря і відпустив", - зізнався Сторож.

Усі троє учасників - Андрій, Дмитро та Ігор - починали разом під крилом продюсера Юрія Нікітіна.

Після розриву з продюсером усі права були передані гурту. Тоді всі заробітки ділились порівну.

Та з моменту, коли Ігор вийшов зі складу, він перестав отримувати відрахування за нові пісні.

"Ми зразу домовились, що все, що відбувається далі, це все вже немає відношення до Ігоря".

За словами музикантів, Воєвуцький висловив єдине прохання.

"Щоб те, що було зроблено утрьох… розповсюджувалося на його дітей. Тобто, щоб залишилось щось, що в спадок можна було передати, якусь частину авторських прав", - розповіли музиканти.

Ігор Воєвуцький (фото: facebook.com/igor.voevutskiy)

Наразі Ігор Воєвуцький служить у ЗСУ і працює водієм медеваку в "Азові". Через службу він не зміг взяти участь у записі інтерв’ю, однак передав вітання та надію на нову зустріч.

"Пообіцяв, що може згодом, може через рік, через два ми обов'язково запишемо якесь інтерв'ю", - підсумували артисти.

Нагадаємо, гурт AVIATOR з’явився на українській сцені у 2005 році в Києві. Його засновники - Ігор Воєвуцький та Дмитро Тодорюк - познайомилися під час третього сезону музичного шоу "Шанс" у 2004-му.

Ідею створити бойзбенд вони обговорили з продюсером Юрієм Нікітіним, який підтримав ініціативу.

Згодом до гурту долучився Андрій Сторож. Вже 29 травня музиканти презентували дебютну платівку "В эфире", яка лише за перший день розійшлася тиражем понад 50 тисяч копій.

У 2012 році AVIATOR завершив співпрацю з продюсерським центром Mamamusic, зберігши при цьому права на ім’я гурту.

Учасники неодноразово наголошували на своїй вдячності Юрію Нікітіну за підтримку, професіоналізм і людське ставлення.