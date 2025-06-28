Ілона Гвоздьова публічно поскандалила з фанаткою: "Моя благодійність закінчилась"

Чому танцівниця посварилася з підписниками

Так, Ілона "запостила" коментар від юзерки, яка була обурена тим, що зірки просять донатити звичайних людей.

"Більше жодного подібного коментаря не дозволю ані в свою адресу, ані в адресу близьких людей! Кожну таку "героїню" буду висвітлювати в себе на сторінці... Війна одна на всіх. Але біль - індивідуальний. І совість - теж. Бо поряд з нами - не ворог зовні. А той, хто поруч. Хто замість тепла - скидає жовч", - відповіла на це Гвоздьова.

Гвоздьова поскандалила з фанами (скріншот)

"Хто замість підтримки - принижує. Хто сміється з болю інших. Хто думає, що йому зійде з рук. Такі люди - отруйні. Не через брак любові - через вибір, власний вибір. Раніше таких закидали камінням. Тепер - можна просто забанити. Викинути з простору. Очистити простір від зла, заздрощів, отруйної злості", - також написала вона.

Танцюристка закликала не "героїзувати нелюдяність" та не мовчати, коли стається щось цинічне. За словами Ілони, "ставити на місце" - не про агресію, а про здорові кордони.

⠀

"Давайте називати речі своїми іменами. Давайте підтримувати тих, хто тримається на межі. І блокувати тих, хто тягне вниз. Бо ми виживемо. Але важливо - ким ми вийдемо з цього. І, до речі, вітаю всіх з Конституцією України", - написала вона.

В коментарях під цим дописом виникли суперечки. Підписники писали, що багатьох дійсно дивує, коли зірки купують собі нові машини та хизуються розкішним відпочинком, а потім просять фанів підтримувати збір на 10-20 тисяч гривень. Також були й ті, хто підтримав Гвоздьову.

Але згодом Ілона зробила новий допис та заявила, що в її соцмережах тепер буде лише творчість.

"Більше жодних суперечок і благодійності. Ця сторінка - простір для натхнення, мотивації та задоволення. Хочу, щоб вона дарувала вам світло й енергію, як і мені. Дякую всім, хто поруч", - написала хореограф.

Гвоздьова здивувала раптовою заявою (скріншот)

А в Stories танцюристка додала, що коментарі її дуже засмутили.

"Останній допис в мене на сторінці просто вбиває мене коментарями людей, особливо жінок!!! Висновок!!! Більше ніколи не звертайтесь до мене за допомогою збору коштів чи підписанням петицій або розповсюдження інформації. Від сьогодні моя благодійність закінчилась!" - заявила Ілона.

Ілона Гвоздьова висловилася про збори після скандалу (скріншот)

Згодом вона видалила перший допис, в якому посварилася з підписницею. Гвоздьова показала листування з авторкою коментаря, який її обурив. Виявилося, вона не хотіла "зносити" допис на прохання жінки. Але згодом Ілона вирішила позбавитися від негативу.

Stories Гвоздьової (скріншот)