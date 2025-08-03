Іванна Онуфрійчук повертається в Київ, але без маленького сина: "Не хотів мене відпускати"

Телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка останні роки живе між Швейцарією та Україною, вирушила до Києва. Зірка дуже хвилюється, адже залишила свого сина Адамчика з бабусями.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Іванна розповіла в Stories на своїй сторінці в Instagram .

Як Онуфрійчук повертається в Київ

Іванна зізналася, що в день від’їзду син буквально не злазив з рук і весь час тримав її біля себе, ніби передчував розлуку.

"Сьогодні Адамчик зовсім не сходив з рук та не хотів мене відпускати… Як же він відчуває все! Черговий доказ того, як дитина все віддзеркалює. І як би я не намагалася не хвилюватися, він був схвильованим увесь день", - написала ведуча.

Онуфрійчук показала маленького сина (скріншот)

У "сторіс" з аеропорту Женеви вона лаконічно написала, що їде додому. А вже в літаку зізналася, що сумує, але водночас з нетерпінням чекає на зустріч з українською столицею.

Онуфрійчук їде в Україну (скріншот)

"Їду до Києва, і душа вже відчуває його ритм. Мрію вдихнути повітря рідних вулиць та насолодитися поглядом на улюблений Дніпро", - зазначила Іванна.

Онуфрійчук повертається в Україну (скріншот)

Тим часом рідні надіслали їй відео з дому, де Адам ходить кімнатами та шукає маму. Син ведучої не хоче лягати спати.

"Адамчик не хоче лягати, бо шукає маму", - написала вона під кадром.

Онуфрійчук розчулила кадрами свого сина (скріншот)

Нагадаємо, Іванна Онуфрійчук вийшла заміж за бізнесмена з Казахстану Алмаза у 2021 році. Весілля святкували з розмахом у Швейцарії, а згодом і на Мальдівах. Подружжя мешкає у Женеві.