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"З чистою совістю": відома блогерка похизувалася люкс-шопінгом на 600 тисяч

Неділя 03 серпня 2025 18:19
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"З чистою совістю": відома блогерка похизувалася люкс-шопінгом на 600 тисяч Саша Бо (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Відома блогерка Саша Бо, якій нещодавно виповнилося 30 років, розповіла про брендові речі, які собі купила. Виявилося, що вона цього не планувала, але друзі подарували їй гроші.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Саша розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Що купила блогерка

За словами Бо, вона не розраховувала отримати якісь подарунки. Втім, все склалося інакше, а тому вона все ж влаштувала для себе люкс-шопінг.

"На своє 30-річчя я просила друзів не дарувати мені нічого, навіть квіти.
Але обставини склались непогано, бо всі принесли гроші і купити свою першу Chanel вийшло з чистою совістю", - зізналася блогерка.

&quot;З чистою совістю&quot;: відома блогерка похизувалася люкс-шопінгом на 600 тисячСаша Бо похизувалася брендовою сумкою (фото: instagram.com/sashaabo)

Саша купила білосніжну сумочку Chanel, приблизна вартість якої - 7 тисяч 300 доларів (305 тисяч гривень).

А ще блогерка блиснула брендовим годинником. Прикраса коштує 6 тисяч 300 доларів (263 тисяч гривень).

&quot;З чистою совістю&quot;: відома блогерка похизувалася люкс-шопінгом на 600 тисячГодинник Саші Бо (фото: instagram.com/sashaabo)

Тож, несподіваний шопінг обійшовся Саші майже у 600 тисяч.

&quot;З чистою совістю&quot;: відома блогерка похизувалася люкс-шопінгом на 600 тисячСкільки коштує годинник блогерки (скріншот)

Хто така Саша Бо

Саша Бо (справжнє ім'я Олександра Боднар, після першого шлюбу - Пустовіт). Вона також відома як Саша Пустовіт.

У 2015 році вона вийшла заміж за Ігоря Пустовіта (екс-ведучий, інстаблогер і ютубер). У 2016 році народила сина Данила, а у 2018-му - другого сина Євгена. Влітку 2021 стало відомо, що пара вирішила розлучитися.

Після цього на фанів низка скандальних інтерв'ю і взаємних звинувачень. Життя щасливої напоказ пари багато в чому виявилася фікцією.

Згодом блогерка почала зустрічатися з новим обранцем. Ним став стоматолог Платон Тарнавський. У вересні 2022 Бо вийшла за нього заміж, а пізніше у них з'явилася спільна донька.

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