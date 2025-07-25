Іво Бобул здивував словами про ТЦК і сина-студента: "До нього вже підходили"

72-річний співак Іво Бобул розповів, що думає про мобілізацію. Артист висловився про те, як його 19-річного сина Данила зупиняли працівники ТЦК.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Бобул заявив в інтерв'ю для проекту "Наодинці".

Що співак сказав про ТЦК

Так, Бобул вирішив критикувати ситуацію з мобілізацією. Він заявив, що не все розуміє.

"Ніхто не знає, які закони приймаються. Мені дуже не подобається, що зараз робиться, ці ТЦК, як вони ловлять хлопців... А чого не забрати цих ТЦКашників туди, на війну?" - заявив Бобул.

"Вони вже готові. Чому не взяти якісь там два міліціонери, які теж готові? Вони ж проходять кожен рік чи два рази на рік проходять і те, що треба стріляти, бігати. Чому? Якось для мене це не є зрозумілим", - додав він.

Окрім цього, співак зізнався, чи боїться він за свого молодшого сина, який нині здобуває освіту. Відомо, що Данило навчається в Києві. А старший син Бобула, Руслан, мешкає за кордоном.

Бобул висловився про ТЦК (скріншот)

Артист сказав, що хвилюється. За його словами, молодшого сина зупиняли ТЦК.

"Дуже переживаю. До нього вже підходили декілька разів на вулиці. Він студент, питали і все", - пояснив Бобул.

Окрім цього, співак заявив, що в Україні "треба робити професійну армію", де "могли б служити з різних країн, хто хоче, за гроші".

"Один вихід такий я на цей сьогоднішній день бачу, тому що дуже великі білі плями залишаться після війни. Демографічно буде просто страшно. Тому треба робити щось, причому негайно. І таким макаром може бути здобута перемога, тому що тільки одна Україна, їй дуже тяжко", - вважає артист.

"Я дивлюсь на європейські країни, чому вони не дають своїх солдатів, по 5 тисяч, по 10? Хай йдуть воювати. Ми стоїмо - просто стіна. Україна - стіна, яка охороняє Захід. А вони дають зброю або не дають. А воювати ж треба цією зброєю комусь!" - обурився він.