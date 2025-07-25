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"Соромно просто". Іво Бобул озвучив розмір своєї пенсії, яку підняли вдвічі

П'ятниця 25 липня 2025 09:01
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"Соромно просто". Іво Бобул озвучив розмір своєї пенсії, яку підняли вдвічі Іво Бобулу підняли пенсію (скриншот з відео)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Народний артист України Іво Бобул зізнався, яку пенсію наразі отримує. За таку суму виплат від держави йому соромно.

Як повідомляє РБК-Україна, про це виконавець розповів в інтерв'ю ТСН.

Яку пенсію отримує Іво Бобул

Раніше співак зізнавався, що отримує 5 тисяч гривень. Відтоді сума виплат зросла вдвічі й тепер складає 10 тисяч.

Зірка естради емоційно висловився про такий розмір підтримки від держави.

"Соромно, люди. Соромно просто. Значить, людина, яка носила в кабінет одну бумагу сюди, одну бумагу - туди, то 40-50 тисяч, а тобі - 10. Ну, нічого. Дякую за це, Господи", - поділився він.

&quot;Соромно просто&quot;. Іво Бобул озвучив розмір своєї пенсії, яку підняли вдвічіНародний артист розкрив розмір своєї пенсії (скриншот з відео)

Раніше співак коментував розмір пенсії у березні. Тоді в одному з інтерв'ю він наголосив, що виплати не відповідають розмірам його багаторічного стажу.

Хто такий Іво Бобул

Іво Бобул - український співак із характерним тембром баритон.

Народився 17 червня 1953 року в сері Порубне, нині Тереблече, Чернівецькій області.

Сценічну діяльність розпочав у 1980-х роках як учасник вокально-інструментальних ансамблів, а згодом як сольний виконавець.

У його доробку - численні пісні, що стали шлягерами. Серед найвідоміших хітів - "Якщо любиш - кохай", "Все золото світу", "А липи цвітуть", "Осінній сад" та інші.

У свої 72 роки Бобул продовжує давати концерти, брати участь у різноманітних проєктах та займатися музичною діяльністю.

Він також працює викладачем та очолює кафедру естрадного співу, що дозволяє отримувати додатковий дохід.

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