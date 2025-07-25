"Соромно просто". Іво Бобул озвучив розмір своєї пенсії, яку підняли вдвічі

Народний артист України Іво Бобул зізнався, яку пенсію наразі отримує. За таку суму виплат від держави йому соромно.

Як повідомляє РБК-Україна , про це виконавець розповів в інтерв'ю ТСН.

Яку пенсію отримує Іво Бобул

Раніше співак зізнавався, що отримує 5 тисяч гривень. Відтоді сума виплат зросла вдвічі й тепер складає 10 тисяч.

Зірка естради емоційно висловився про такий розмір підтримки від держави.

"Соромно, люди. Соромно просто. Значить, людина, яка носила в кабінет одну бумагу сюди, одну бумагу - туди, то 40-50 тисяч, а тобі - 10. Ну, нічого. Дякую за це, Господи", - поділився він.

Народний артист розкрив розмір своєї пенсії (скриншот з відео)

Раніше співак коментував розмір пенсії у березні. Тоді в одному з інтерв'ю він наголосив, що виплати не відповідають розмірам його багаторічного стажу.

Хто такий Іво Бобул

Іво Бобул - український співак із характерним тембром баритон.

Народився 17 червня 1953 року в сері Порубне, нині Тереблече, Чернівецькій області.

Сценічну діяльність розпочав у 1980-х роках як учасник вокально-інструментальних ансамблів, а згодом як сольний виконавець.

У його доробку - численні пісні, що стали шлягерами. Серед найвідоміших хітів - "Якщо любиш - кохай", "Все золото світу", "А липи цвітуть", "Осінній сад" та інші.

У свої 72 роки Бобул продовжує давати концерти, брати участь у різноманітних проєктах та займатися музичною діяльністю.

Він також працює викладачем та очолює кафедру естрадного співу, що дозволяє отримувати додатковий дохід.