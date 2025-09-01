Jerry Heil йде на "Євробачення"? Зірковий продюсер вимагає скасувати Нацвідбір

Jerry Heil поїде на "Євробачення-2025"?

Так, Ясинський заявив, що Яна (справжнє ім'я співачки) вже почала "прогрів" до того, що може податися на Нацвідбір. І саме тому, вважає продюсер, цей конкурс потрібно "скасувати".

"Очевидно, що справедливо до таланту Яни та чесно до державного бюджету буде в цьому році відмінити відбір. Потужна кампанія участі Джеррі Хейл на "Євробаченні" вже почалася і її рівень підказує, що з ресурсами проблем немає. Пісня, що вже виглядає як топ заявка, не є такою і конкурсна з'явиться пізніше. Все це прогрів, а Палац спорту - вишенька на переможному торті", - написав Михайло.

"Якісь, професійність, талант усіх задіяних в цьому проекті - безперечний і все занадто передбачувано. І конкурувати з цією машиною молодим талантам просто неможливо. А якщо і є щось або хтось, чого/кого ми не можемо знати, то нехай воно/він/вона пройде складний, тривалий і цікавий шлях Яни", - додав він.

Допис Ясинського (скріншот)

За словами Ясинського, Джеррі "вже 7 років серед топів" та "відноситься до нової хвилі української музики", бо стала однією з "перших ластівок нового покоління".

"І, можливо, саме тому, Яна має право отримати цей прояв поваги до її роботи та таланту. Тому, вважаю, що треба просто прийняти рішення, що їде абсолютно достойний та підготовлений виконавець. Більш того, який сподобався євроаудиторіїї, його запам'ятали і він вже має там певну фан базу", - наголосив продюсер.

Якшо ж цього не станеться, вважає Ясинський, все це виглядатиме, ніби майданчик для "відкриття молодих талантів". Але є варіант, що все зміниться.

"Це буде виглядати як фарс. Ну, або якщо "Суспільне" вмовить вийти на сцену відбору Монатіка або ONUKA, або Дорофєєву. Так буде чесно. Але ми ж добре знаємо, що так не буде. Нагадаю, що тільки організація відбору в середньому коштує державі 10 млн. гривень", - резюмував він.

Сама Jerry Heil інформацію про "Євробачення" поки що ніяк не коментує. Нагадаємо, у 2024 році вона та реперка Alyona Alyona брали участь у пісенному конкурсі з треком "Teresa & Maria". Вони посіли третє місце.