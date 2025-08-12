Як 28-річний син Грубича втратив кінцівку на війні: відомий фотограф розкрив деталі

Український фотограф Ян Доброносов розповів подробиці поранення сина телеведучого та журналіста Костянтина Грубича, 28-річного Ярослава, який на фронті втратив руку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram фотокореспондента.

Як Ярослав Грубич втратив кінцівку на війні

Наприкінці липня стало відомо, що боєць дістав тяжкі травми під час масованого обстрілу, коли разом із побратимами опинився під ворожим вогнем.

Тоді були як загиблі, так і поранені.

За словами Доброносова, Ярослав пригадує лише те, як стояв, а отямився вже з серйозним пораненням.

Ярослав Грубич (фото: instagram.com/yaroslav_grubych)

Попри шок, він намагався допомогти іншим, але швидко зрозумів, що фізично не може цього зробити.

"Зовсім нещодавно він разом із побратимами потрапив під обстріл. Це було жахливо, були загиблі, поранені. Ярослав пам'ятає тільки, як він стояв та після вже прокинувся поранений. Перша реакція - це допомагати іншим. Але зрозумів, що не має змоги. Там же загинув його друг Сергій Богданов. Зараз Ярік каже, що відчуває свою руку в тому положенні, в якому вона була востаннє. Мабуть, мозок запам'ятав", - поділився фотограф.

Ярослав Грубич із загиблим побратимом (фото: instagram.com/yaroslav_grubych)

Нині Ярослав проходить реабілітацію, але продовжує опікуватися своїм підрозділом і закликає надсилати донати на допомогу військовим.

Після відновлення він планує знову стати до лав оборонців України.