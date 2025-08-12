ua en ru
Как 28-летний сын Грубича потерял конечность на войне: известный фотограф раскрыл детали

Вторник 12 августа 2025 13:53
Ярослав Грубич (фото: instagram.com/yaroslav_grubych)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский фотограф Ян Доброносов рассказал подробности ранения сына телеведущего и журналиста Константина Грубича, 28-летнего Ярослава, который на фронте потерял руку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram фотокорреспондента.

Как Ярослав Грубич потерял конечность на войне

В конце июля стало известно, что боец получил тяжелые травмы во время массированного обстрела, когда вместе с побратимами оказался под вражеским огнем.

Тогда были как погибшие, так и раненые.

По словам Доброносова, Ярослав вспоминает только то, как стоял, а очнулся уже с серьезным ранением.

Как 28-летний сын Грубича потерял конечность на войне: известный фотограф раскрыл деталиЯрослав Грубич (фото: instagram.com/yaroslav_grubych)

Несмотря на шок, он пытался помочь другим, но быстро понял, что физически не может этого сделать.

"Совсем недавно он вместе с собратьями попал под обстрел. Это было ужасно, были погибшие, раненые. Ярослав помнит только, как он стоял и после уже проснулся раненый. Первая реакция - это помогать другим. Но понял, что не имеет возможности. Там же погиб его друг Сергей Богданов. Сейчас Ярик говорит, что чувствует свою руку в том положении, в котором она была в последний раз. Видимо, мозг запомнил", - поделился фотограф.

Как 28-летний сын Грубича потерял конечность на войне: известный фотограф раскрыл деталиЯрослав Грубич с погибшим побратимом (фото: instagram.com/yaroslav_grubych)

Сейчас Ярослав проходит реабилитацию, но продолжает заниматься своим подразделением и призывает присылать донаты на помощь военным.

После восстановления он планирует снова стать в ряды защитников Украины.

