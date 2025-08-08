ua en ru
Пт, 08 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Залишилася ні з чим: Маргарита Січкар втратила дім через удар РФ і просить про допомогу

П'ятниця 08 серпня 2025 11:31
UA EN RU
Залишилася ні з чим: Маргарита Січкар втратила дім через удар РФ і просить про допомогу Будинок Маргарити Січкар (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Унаслідок масованої атаки російських безпілотників на Київську область у ніч на 8 серпня відома рестораторка Маргарита Січкар залишилася без дому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її публікацію на сторінці у Facebook.

Будинок Маргарити Січкар зруйновано через атаку "шахедів"

"Немає слів. Мій будинок сьогодні. О 1:10 приліт шахеда", - зазначила вона в Stories.

Залишилася ні з чим: Маргарита Січкар втратила дім через удар РФ і просить про допомогуМаргарита Січкар показала фото свого зруйнованого будинку (скриншот)

Зазначимо, що в будинку повністю вибиті вікна, частково пошкоджено дах. Також постраждала її машина і прилегла територія, на якій можна побачити частини російського безпілотника.

Маргарита Січкар показала наслідки російської атаки 8 серпня (фото: facebook.com/margaritasichkar)

Також вона попросила про допомогу, опублікувавши номер банківської картки.

"Мій дім. Для допомоги: 4441111165278742", - зазначила вона.

Хто така Маргарита Січкар

Маргарита Січкар - українська рестораторка, письменниця і громадська діячка.

У 1994 році вона відкрила в Києві ресторан "Пантагрюель" біля Золотих Воріт, який швидко став культовим місцем. Там же вона відновила фонтан і облаштувала літній майданчик, а пізніше встановила пам'ятник коту Пантелеймону - популярну міську визначну пам'ятку, що обросла легендами.

У наступні роки Січкар запустила ще кілька ресторанів, зокрема "Гетьман", "Тамполо", Pleasure Cafe і "Комунальна квартира".

Вона також є авторкою трьох книг: "Щоденник ресторатора", "Життя без паніки" і "Щоденник успішної жінки".

Була заміжня двічі. Колишній чоловік - футболіст Владислав Ващук, від якого в неї двоє дітей: Віталій і Василина. Загалом у Січкар троє дітей.

Залишилася ні з чим: Маргарита Січкар втратила дім через удар РФ і просить про допомогуМаргарита Січкар (фото: facebook.com/margaritasichkar)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Війна в Україні Зірки
Новини
Є влучання у Шостці, руйнування по області: що відомо про нічний удар РФ по Сумщині
Є влучання у Шостці, руйнування по області: що відомо про нічний удар РФ по Сумщині
Аналітика
"Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки