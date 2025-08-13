ua en ru
Як виглядала Соломія Вітвіцька в юності: рідкісне архівне фото

Середа 13 серпня 2025 11:53
UA EN RU
Як виглядала Соломія Вітвіцька в юності: рідкісне архівне фото Соломія Вітвіцька (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька поділилася з шанувальниками рідкісним архівним фото, яке було зроблено понад 20 років тому.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Вітвіцька показала рідкісне фото

Ведуча поділилася своїми роздумами в соцмережах, згадавши молоді роки.

"Ностальгічний пост на сторінці 1+1 до Дня молоді нагадав мені, якими ми з колегами були багато років тому. І запустив хвилю ностальгії", - написала телеведуча.

Вона опублікувала два фото, зроблених у Києві.

"Ось дві київські фотографії: одна зроблена на Майдані Незалежності, інша - на Контрактовій площі. Між ними не скажу скільки, але, можливо, два десятиліття", - додала Вітвіцька.

Зірка також поділилася спостереженнями про власну зовнішність у минулому.

"І знаєте, що цікаво? Хтось пише, що маю кращий вигляд, ніж тоді, а хтось, що мене зовсім не впізнати. А ще цікаво, що тоді знаходила в собі купу недоліків - а зараз бачу, що була такою стрункою і милою", - зізналася вона.

Як виглядала Соломія Вітвіцька в юності: рідкісне архівне фотоЯк виглядала Соломія Вітвіцька (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

На фото молода Вітвіцька позує в короткому сарафані червоного відтінку з квітковим принтом. Свій образ вона доповнила мініатюрною сумкою, кулоном на шиї та сонцезахисними окулярами.

Як відреагували в мережі

Фоловери телеведучої тут же почали коментувати її публікацію:

  • "Красива завжди!"
  • "Соля, маєш ще кращий вигляд"
  • "Наче дві різні людини й обидві прекрасні"
  • "Завжди красива. Стала як вино, з роками все краще і краще"
  • "Ви прекрасна завжди, бо у вас є світло всередині"
  • "Пам'ятаю тебе такою на П'ятому каналі у 2005 році".

Нагадаємо, Вітвіцькій 45 років. Вона заручена з Олексієм Ситайло - військовим ЗСУ, який до війни був суддею районного суду Сумської області.

