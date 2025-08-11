Як виглядає 19-річна донька Фреймут: рідкісні фото з молодшими братом і сестрою
Злата Мітчелл, старша дочка телеведучої Ольги Фреймут, повернулася зі США в Україну. На нових фото вона показала, як проводить час разом із молодшими братом і сестрою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
Як виглядає донька Ольги Фреймут
"Зникала з Instagram у липні, тому що я вдома, в Україні. І цей приїзд сюди влітку мені був потрібен як ніколи. А я все ще тут", - зазначила Злата.
Який вигляд має старша донька Фреймут (фото: instagram.com/zlatamitchellll)
Судячи з усього, канікули старшої дочки Фреймут проходять досить активно: вона показала спільні фото з 9-річним братом Валерієм, а також 8-річною сестрою Євдокією в Карпатах. На одному з фото також можна побачити її маму.
Як змінилася Злата Мітчелл
19-річна дочка телеведучої помітно пострункішала.
Для фото вона вибрала досить стриманий лук: бежеву майку і чорні штани з високою посадкою. Лінію талії вона підкреслила ременем із золотистою пряжкою.
Доповнити образ Злата Мітчелл вирішила чорними босоніжками на низькому ходу, а також вечірнім макіяжем і розпущеним волоссям.
Який вигляд має донька Ольги Фреймут (фото: instagram.com/zlatamitchellll)
Що відомо про Злату Мітчелл
Злата Мітчелл - старша донька відомої української телеведучої Ольги Фреймут. Батьком Злати є британець на ім'я Ніл. З ним Оля познайомилася у свої студентські роки, коли навчалася в Лондоні.
Однак пара недовго була разом. Невдовзі Фреймут повернулася в Україну, де й народила Злату.
Зараз дівчині 19 років. Вона живе та навчається в Лос-Анджелесі.
Крім того, у неї є свій бренд одягу MITCHELL CLOTHING.
Старша донька Ольги Фреймут - архівне фото (фото: instagram.com/freimutolia)
