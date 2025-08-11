ua en ru
Пн, 11 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Як виглядає 19-річна донька Фреймут: рідкісні фото з молодшими братом і сестрою

Понеділок 11 серпня 2025 17:21
UA EN RU
Як виглядає 19-річна донька Фреймут: рідкісні фото з молодшими братом і сестрою Старша донька Ольги Фреймут (фото: instagram.com/zlatamitchellll)
Автор: Катерина Собкова

Злата Мітчелл, старша дочка телеведучої Ольги Фреймут, повернулася зі США в Україну. На нових фото вона показала, як проводить час разом із молодшими братом і сестрою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Як виглядає донька Ольги Фреймут

"Зникала з Instagram у липні, тому що я вдома, в Україні. І цей приїзд сюди влітку мені був потрібен як ніколи. А я все ще тут", - зазначила Злата.

Як виглядає 19-річна донька Фреймут: рідкісні фото з молодшими братом і сестроюЯкий вигляд має старша донька Фреймут (фото: instagram.com/zlatamitchellll)

Судячи з усього, канікули старшої дочки Фреймут проходять досить активно: вона показала спільні фото з 9-річним братом Валерієм, а також 8-річною сестрою Євдокією в Карпатах. На одному з фото також можна побачити її маму.

Діти Ольги Фреймут (фото: instagram.com/zlatamitchellll)

Як змінилася Злата Мітчелл

19-річна дочка телеведучої помітно пострункішала.

Для фото вона вибрала досить стриманий лук: бежеву майку і чорні штани з високою посадкою. Лінію талії вона підкреслила ременем із золотистою пряжкою.

Доповнити образ Злата Мітчелл вирішила чорними босоніжками на низькому ходу, а також вечірнім макіяжем і розпущеним волоссям.

Як виглядає 19-річна донька Фреймут: рідкісні фото з молодшими братом і сестроюЯкий вигляд має донька Ольги Фреймут (фото: instagram.com/zlatamitchellll)

Що відомо про Злату Мітчелл

Злата Мітчелл - старша донька відомої української телеведучої Ольги Фреймут. Батьком Злати є британець на ім'я Ніл. З ним Оля познайомилася у свої студентські роки, коли навчалася в Лондоні.

Однак пара недовго була разом. Невдовзі Фреймут повернулася в Україну, де й народила Злату.

Зараз дівчині 19 років. Вона живе та навчається в Лос-Анджелесі.

Крім того, у неї є свій бренд одягу MITCHELL CLOTHING.

Як виглядає 19-річна донька Фреймут: рідкісні фото з молодшими братом і сестроюСтарша донька Ольги Фреймут - архівне фото (фото: instagram.com/freimutolia)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Ольга Фреймут Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
ЄС отримав 1,6 млрд євро для України від заморожених активів Росії
ЄС отримав 1,6 млрд євро для України від заморожених активів Росії
Аналітика
Угода на Алясці. Чого чекати від саміту Трампа і Путіна та що загрожує Україні
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Угода на Алясці. Чого чекати від саміту Трампа і Путіна та що загрожує Україні