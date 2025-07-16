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Як зараз виглядає молодший син Джолі та Пітта: підкорює ринг та росте копією тата (фото)

Середа 16 липня 2025 16:30
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Як зараз виглядає молодший син Джолі та Пітта: підкорює ринг та росте копією тата (фото) Нокс Джолі-Пітт вражає спортивними здобутками (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Молодший син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта - 17-річний Нокс Джолі-Пітт - подорослішав та став спортсменом. І хоча його стосунки з батьком далекі від ідеальних, він все більше нагадує молодого актора.

Як сьогодні виглядає син Пітта та Джолі та чим він займається, розповідає РБК-Україна.

Як змінився Нокс Джолі-Пітт

В мережі з'явилися нові фото, на яких хлопець крокує на тренування з муай-тай. Він активно займається боротьбою, яка поєднує у собі удари руками, ногами, колінами та ліктями.

Хлопець мав вигляд справжнього спортсмена: з серйозним настроєм, перев'язками на руках та боксерськими рукавичками, що звисають з торби.

Для занять він образ зручну чорну футболку, бойові шорти та крокси.

В медіа відзначають схожість хлопця з батьком в молодому віці. Проте багато хто вбачає в ньому переважно риси зіркової матусі.

Що відомо про молодших дітей Джолі-Пітта

Нокс занурений в спорт. Нещодавно він брав участь у змаганнях в Лос-Анджелесі, де виборов медаль.

У залі його підтримували зіркова мама та сестра-близнючка Вів'єн, яка пішла творчим шляхом матері та працює помічницею на Бродвеї - у постановці The Outsiders.

Саме у цьому шоу дівчина з'явилась як Вів'єн Джолі. Вона прибрала зі свого імені прізвище Пітт. Раніше так само зробила й старша сестра Шайло.

Зараз багато хто гадає, чи захочуть близнюки офіційно відмовитися від прізвища батька, коли їм виповниться 18.

Водночас сам Бред, за даними інсайдерів, "відчайдушно" прагне налагодити стосунки з молодшими дітьми. Він усвідомив свої помилки та хоче помиритися з дітьми.

Нагадаємо, Шайло, Вів'єн та Нокс - біологічні діти Пітта та Джолі. У них також є прийомні Маддокс, Пакс та Захара. Пара розлучилася офіційно лише минулого року, хоча процес розпочався 8 років тому. Протягом цих років вони розв'язували питання опіки над дітьми та розподілу майна.

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