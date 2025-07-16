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Как сейчас выглядит младший сын Джоли и Питта: покоряет ринг и растет копией папы (фото)

Среда 16 июля 2025 16:30
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Как сейчас выглядит младший сын Джоли и Питта: покоряет ринг и растет копией папы (фото) Нокс Джоли-Питт поражает спортивными достижениями (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Младший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта - 17-летний Нокс Джоли-Питт - повзрослел и стал спортсменом. И хотя его отношения с отцом далеки от идеальных, он все больше напоминает молодого актера.

Как сегодня выглядит сын Питта и Джоли и чем он занимается, рассказывает РБК-Украина.

Как изменился Нокс Джоли-Питт

В сети появились новые фото, на которых парень шагает на тренировку по муай-тай. Он активно занимается борьбой, которая сочетает в себе удары руками, ногами, коленями и локтями.

Парень выглядел как настоящий спортсмен: с серьезным настроением, перевязками на руках и боксерскими перчатками, свисающими из сумки.

Для занятий он надел удобную черную футболку, боевые шорты и кроксы.

В медиа отмечают сходство парня с отцом в молодом возрасте. Однако многие видят в нем преимущественно черты звездной мамочки.

Что известно о младших детях Джоли-Питта

Нокс погружен в спорт. Недавно он участвовал в соревнованиях в Лос-Анджелесе, где завоевал медаль.

В зале его поддерживали звездная мама и сестра-близняшка Вивьен, которая пошла творческим путем матери и работает помощницей на Бродвее - в постановке The Outsiders.

Именно в этом шоу девушка появилась как Вивьен Джоли. Она убрала из своего имени фамилию Питт. Ранее так же сделала и старшая сестра Шайло.

Сейчас многие гадают, захотят ли близнецы официально отказаться от фамилии отца, когда им исполнится 18.

В то же время сам Брэд, по данным инсайдеров, "отчаянно" стремится наладить отношения с младшими детьми. Он осознал свои ошибки и хочет помириться с детьми.

Напомним, Шайло, Вивьен и Нокс - биологические дети Питта и Джоли. У них также есть приемные Маддокс, Пакс и Захара. Пара развелась официально только в прошлом году, хотя процесс начался 8 лет назад. В течение этих лет они решали вопрос опеки над детьми и раздела имущества.

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