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"Він її любив". Чому Бред Пітт досі переживає через розлучення з Джолі

П'ятниця 04 липня 2025 23:26
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"Він її любив". Чому Бред Пітт досі переживає через розлучення з Джолі Бред Пітт та Анджеліна Джолі (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Розлучення з Анджеліною Джолі залишило глибокий слід у житті Бреда Пітта. І, схоже, після цього непростого досвіду він усвідомив свої помилки.

Актор любив Джолі та знає, які помилки зробив. Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на слова інсайдера в інтерв'ю Us Magazine.

Як Пітт переживає розлучення з Джолі

Після багаторічної судової тяганини актор, за словами джерела, намагається відновити баланс у житті та налагодити стосунки з дітьми.

"Розлучення багато років контролювало його життя. Він її любив і знає, що зробив помилки", - сказав інсайдер.

Водночас Пітт не перекладає всю відповідальність за проблеми у шлюбі та взаєминах з дітьми на Анджеліну.

"Він не звинувачує її у всьому", - прокоментував інсайдер.

Драму, яка супроводжувала їхнє розлучення, він назвав суперечливою та токсичною ситуацією.

&quot;Він її любив&quot;. Чому Бред Пітт досі переживає через розлучення з ДжоліАнджеліна та Бред (фото: Getty Images)

Що відомо про розлучення Джолі та Пітта

Актори почали зустрічатися у 2004 році й лише за 10 років одружилися. У них шестеро дітей, з яких троє біологічні - Меддокс, Захара, Пакс, Шайло, близнята Нокс та Вів'єн.

Про розставання вони оголосили у 2016 році. Розлучення було остаточно оформлене в грудні 2024 року, через вісім років. Як відомо, в актора напружені стосунки з дітьми. Меддокс, Пакс, Захара і Шайло тримаються на відстані.

Причиною напруги в родині зокрема стали проблеми Бреда з алкоголем. Він не п'є вже майже 10 років. У подкасті "Armchair Expert" відверто розповів про життя після відмови від спиртного.

"Це був важкий час. Мені потрібне було перезавантаження. Мені потрібно було пробудитися в деяких сферах. І це дуже багато для мене значило", - зізнався він.

Так, актор пройшов 12-ступеневу програму тверезості. І хоча він довго боровся з власними недоліками, йому вдалося взяти відповідальність за свої дії та життя.

&quot;Він її любив&quot;. Чому Бред Пітт досі переживає через розлучення з ДжоліБред Пітт про алкоголізм (фото: Getty Images)

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