Як зірки вшанували пам'ять Джорджо Армані: зворушливі слова та рідкісні фото

Після новини про смерть Джорджо Армані відомі актори й зірки моди поділилися спогадами та зворушливими словами на його честь. Леонардо Ді Капріо, Різ Візерспун, Бекхеми та інші присвятили дизайнеру щемливі пости у соцмережах з відео та фото.

Леонардо Ді Капріо

Актор опублікував в Instagram Stories повідомлення, у якому згадав першу зустріч з Армані.

"Джорджо Армані був візіонером, чий вплив виходив далеко за межі дизайну. Я вперше зустрів його багато років тому в Мілані й пам'ятаю, як мене вразила його креативність і геніальність. Він був легендарною силою, яка надихала покоління, і його спадщина ще довгі роки формуватиме та підноситиме світ", - написав він.

Леонардо Ді Капріо про Джоржо Армані (скриншот)

Демі Мур

У своєму Instagram зірка поділилася дописом, в якому розповіла про співпрацю та дружні стосунки з дизайнером. Вона доповнила зворушливі слова спільним відео та світлинами в нарядах бренду.

"Я дуже засмучена новиною про смерть справжньої легенди - Джорджо Армані. Я безмежно вдячна за час, проведений разом у тісній співпраці протягом минулого року над унікальними дизайнами Privé для Канн, "Золотого глобуса" та "Оскара". Ми безмежно сумуватимемо за вами, містере Армані", - написала вона.

Різ Візерспун

Акторка роками з'являлася на червоних доріжках у вбраннях Armani. Вона поділилася кількома світлинами улюблених образів з підписом на честь дизайнера.

"Яка це була мрія - працювати з Джорджо Армані! Легендарний дизайнер, який подарував світу стільки стилю, елегантності та грації. Я завжди буду вдячна за те, що мала змогу носити так багато його неймовірних суконь. Моє серце з його родиною та всіма чудовими людьми з його ательє у цей час", - сказала вона.

Джулія Робертс

Вона розчулила світлиною з дизайнером, на якій вони позують на червоній доріжці під час "British Fashion Awards" 2019 року.

"Справжній друг. Легенда", - лаконічно написала вона.

Вікторія Бекхем

Дизайнерка згадала про дружні та професійні взаємини з колегою, нагадавши про його вагомий вклад у світ моди.

"Світ моди втратив справжню легенду - візіонера, чия спадщина житиме вічно. Для мене було честю називати його другом", - поділилася вона.

Вікторія Бекхем про Джорджо Армані (скриншот)

Девід Бекхем

Він також опублікував фото з дизайнером, назвавши його неповторною особистістю.

"Дуже сумний день, адже ми прощаємося з особливою людиною... Добрий, щедрий, скромний і справжній джентльмен... Джорджо Армані - неповторний", - написав він.

Девід Бекхем про Армані (скриншот)

Донателла Версаче

Дизайнерка показала чорно-біле фото Армані в елегантному костюмі.

"Сьогодні світ втратив велетня. Він увійшов в історію й залишиться пам’ятним назавжди", - підписала вона кадр.

Що відомо про смерть Джорджо Армані

Джорджо Армані пішов із життя 4 вересня 2025 року у колі близьких. Йому був 91 рік.

Компанія Armani Group у прощальному повідомленні назвала його "творцем, засновником і невтомним рушієм бренду".

Колеги відзначили, що Армані працював до останніх днів, залишаючись відданим кожній деталі своїх колекцій.