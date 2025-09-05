Как звезды почтили память Джорджо Армани: трогательные слова и редкие фото

После новости о смерти Джорджо Армани известные актеры и звезды моды поделились воспоминаниями и трогательными словами в его честь. Леонардо Ди Каприо, Риз Уизерспун, Бекхэмы и другие посвятили дизайнеру щемящие посты в соцсетях с видео и фото.

РБК-Украина рассказывает, как звезды попрощались с легендой мира моды.

Леонардо Ди Каприо

Актер опубликовал в Instagram Stories сообщение, в котором вспомнил первую встречу с Армани.

"Джорджо Армани был визионером, чье влияние выходило далеко за пределы дизайна. Я впервые встретил его много лет назад в Милане и помню, как меня поразила его креативность и гениальность. Он был легендарной силой, которая вдохновляла поколения, и его наследие еще долгие годы будет формировать и возвышать мир", - написал он.

Леонардо Ди Каприо о Джоржо Армани (скриншот)

Деми Мур

В своем Instagram звезда поделилась сообщением, в котором рассказала о сотрудничестве и дружеских отношениях с дизайнером. Она дополнила трогательные слова совместным видео и фотографиями в нарядах бренда.

"Я очень расстроена новостью о смерти настоящей легенды - Джорджо Армани. Я бесконечно благодарна за время, проведенное вместе в тесном сотрудничестве в течение прошлого года над уникальными дизайнами Privé для Канн, "Золотого глобуса" и "Оскара". Мы будем бесконечно скучать по вам, мистер Армани", - написала она.

Риз Уизерспун

Актриса годами появлялась на красных дорожках в нарядах Armani. Она поделилась несколькими фотографиями любимых образов с подписью в честь дизайнера.

"Какая это была мечта - работать с Джорджо Армани! Легендарный дизайнер, который подарил миру столько стиля, элегантности и грации. Я всегда буду благодарна за то, что имела возможность носить так много его невероятных платьев. Мое сердце с его семьей и всеми замечательными людьми из его ателье в это время", - сказала она.

Джулия Робертс

Она умилила фотографией с дизайнером, на которой они позируют на красной дорожке во время "British Fashion Awards" в 2019 году.

"Настоящий друг. Легенда", - лаконично написала она.

Виктория Бекхэм

Дизайнер вспомнила о дружеских и профессиональных отношениях с коллегой, напомнив о его весомом вкладе в мир моды.

"Мир моды потерял настоящую легенду - визионера, чье наследие будет жить вечно. Для меня было честью называть его другом", - поделилась она.

Виктория Бекхэм о Джорджо Армани (скриншот)

Дэвид Бекхэм

Он также опубликовал фото с дизайнером, назвав его неповторимой личностью.

"Очень грустный день, ведь мы прощаемся с особенным человеком... Добрый, щедрый, скромный и настоящий джентльмен... Джорджо Армани - неповторимый", - написал он.

Дэвид Бекхэм об Армани (скриншот)

Донателла Версаче

Дизайнер показала черно-белое фото Армани в элегантном костюме.

"Сегодня мир потерял великана. Он вошел в историю и останется памятным навсегда", - подписала она кадр.

Что известно о смерти Джорджо Армани

Джорджо Армани ушел из жизни 4 сентября 2025 года в кругу близких. Ему былл 91 год.

Компания Armani Group в прощальном сообщении назвала его "создателем, основателем и неутомимым двигателем бренда".

Коллеги отметили, что Армани работал до последних дней, оставаясь преданным каждой детали своих коллекций.