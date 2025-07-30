У Великій Британії емоційно попрощалися з Оззі Осборном: дружина не стримала сліз (відео)

У британському місті Бірмінгем пройшла церемонія прощання з легендарним рок-музикантом та солістом "Black Sabbath" Оззі Осборном.

РБК-Україна детально розповідає, як проходило прощання з артистом.

Що відомо про похорони Оззі Осборна

В рідному місті музиканта 30 липня зібралися тисячі людей, аби попрощатися з легендою рок-музики. Труну в супроводі рідних провезли вулицями міста.

Спочатку кортеж зупинився біля мосту "Black Sabbath", куди вже декілька днів приносять квіти, фото та прощальні записки на честь рокера.

Як повідомляється, дружина Осборна Шерон, діти Джек, Аймі, Келлі, а також онуки вийшли з автомобілів та підійшли до меморіалу.

Меморіал на честь Оззі Осборна (фото: Getty Images)​​​​​​​

На прощанні не обійшлося без живої музики. Місцевий духовий оркестр виконав хіт "Iron Man".

Труну прикрасили фіолетовими квітами з викладеним ім'ям Оззі, а фанати кидали квіти в катафалк, коли той проїжджав.

Фани на прощанні з Оззі Осборном (фото: Getty Images)​​​​​​​

Особливо зворушливим моментом стала підтримка Шерон Осборн, яка втратила свого коханого.

"Ми любимо тебе, Шерон!" - вигукували присутні шанувальники.

Дружина Оззі не стримала сліз, коли вийшла покласти квіти в пам'ять про чоловіка. Вона ледь трималася на ногах, тому її підтримували діти Келлі та Джек.

Вся родина була одягнена в чорне. На прощання вони показали фанам знак миру.

Після публічного заходу Осборна мають поховати на приватній церемонії.



Що відомо про смерть Оззі Осборна

Рокер помер 22 липня 2025 року у віці 76 років. Як відомо, в останні роки життя він боровся з хворобою Паркінсона та наслідками операцій на хребті.

Коли його здоров'я погіршилося, він вирішив завершити музичну кар'єру. Проте наостанок дав прощальний концерт в Бірмінгемі, де возз'єднався зі гуртом "Black Sabbath".