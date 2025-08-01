Камалія ніжно звернулася до колишнього-мільярдера: "Не віриться, що тобі 70"

Камалія звернулася до колишнього

Виявилося, що мільярдер відзначає свій день народження. Захуру виповнилося 70 років і сама Камалія зізналася, що не може в це повірити.

"Захур! Ти - наше сонце, наша сила, наш всесвіт! Ти справді найкращий у світі - і для нас немає ближчої, ріднішої людини. Вітаємо з Днем народження, з крутим 70-річчям! Навіть не віриться, що тобі 70, бо ти такий енергійний, спортивний, завжди у русі, завжди з нами", - зазначила співачка.

"Ти завжди заряджаєш нас позитивом, підтримуєш, жартуєш і просто даруєш нам тепло. Ми дуже пишаємося тобою! Дякуємо, що ти є - такий сильний, молодий серцем і душею, завжди поруч, завжди на висоті. Ми тебе дуже любимо! Обіймаємо міцно", - додала вона.

Камалія показала, як зараз виглядає Захур (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Також вона показала "свіжі" фото колишнього обранця. А під ними фани доєдналися до привітань. Також коментатори написали:

"Я б подумала, не більше 50-ти. Вітання"

"Камалія, вітаємо вас з іменинником! Бажаємо йому здоров'я, щастя, успіхів у всіх справах і багато позитивних подій! Будьте щасливі!"

"Вік лише цифра, це правда".

Що відомо про стосунки Камалії з Захуром

Співачка та бізнесмен одружилися у 2003 році. Від нього Камалія народила двох доньок. Разом вони прожили понад 20 років, але у 2023 році співачка оголосила, що розлучається з мільярдером.

Виявилося, пара не зуміла знайти спільну мову в ситуації, яка виникла через непорозуміння Камалії з колишньою дружиною Захура. На тлі повномасштабної війни співачка виїжджала за кордон, де їй довелося жити в будинку першої обраниці чоловіка. Їхні стосунки і до цього були напруженими, а після спільного проживання погіршилися остаточно.