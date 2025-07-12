ua en ru
Сб, 12 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Камалія показалася з колишнім-мільярдером на сімейному відпочинку (фото)

Субота 12 липня 2025 19:05
UA EN RU
Камалія показалася з колишнім-мільярдером на сімейному відпочинку (фото) Камалія та її колишній-мільярдер (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Камалія вирушила до Іспанії, де нині відпочиває на лише зі своїми доньками. На Майорці зірка проводить час зі своїм колишнім чоловіком - бізнесменом пакистанського походження Мохаммадом Захуром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Камалії в її Instagram.

Чому Камалія возз'єдналася з колишнім

Як відомо, доньки співачки навчалися у Великій Британії. Там вони мешкали разом з нянею та своїм батьком. А сама ж Камалія перебувала в Україні та іноді привозила дівчат додому.

Нині ж зірка разом з дітьми вирушила на Майорку. І там їм склав компанію Захур. Камалія та її колишній відтворили сімейне фото.

"Мить у часі - з різницею у вісім років.Це не просто фотографії. Це - відлуння миті, зупиненої у часі. Зроблені з точністю до дня - 11 липня, з інтервалом у вісім років, у тому самому улюбленому місці: нашому домі на Майорці, Іспанія. Те саме місце, той самий диван, навіть той самий талановитий фотограф", - написала Камалія.

Камалія показалася з колишнім-мільярдером на сімейному відпочинку (фото)Камалія з чоловіком та дітьми 8 років тому (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

"Змінився лише рік - з 2017 на 2025. І ми також змінилися. Час іде, але любов, спогади і місця, що близькі серцю, залишаються нашою опорою. Нехай ця мить нагадає нам про красу зростання, про шлях, який ми пройшли, і про радість повертатися - не тими, ким були, а тими, ким стали", - додала вона.

Камалія показалася з колишнім-мільярдером на сімейному відпочинку (фото)Доньки Камалії зараз (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

На фото можна помітити, як сильно виросли доньки Камалії та Захура. Нині Мірабелі та Арабеллі 11 років, вже восени вони повернуться додому та будуть навчатися в Україні.

Виявилося, в елітній школі дівчата зазнали булінгу. Окрім цього, вони сильно сумували за Україною.

"І просто в них вже психологічний злам пішов. Вони хочуть до мене, своїх друзів, своєї домівки. Їх дуже тягне додому. У них бойкот, в них депресія - вони нічого не хочуть робити", - пояснювала Камалія.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Камалія Зірки шоу-бізнесу
Новини
Бездоганний результат. У ЗСУ показали, як зенітний комплекс Skynex знищує "Шахеди"
Бездоганний результат. У ЗСУ показали, як зенітний комплекс Skynex знищує "Шахеди"
Аналітика
"Ви там нікому не потрібні". Як Росія краде і ламає українських дітей
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви там нікому не потрібні". Як Росія краде і ламає українських дітей