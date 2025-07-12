Камалія показалася з колишнім-мільярдером на сімейному відпочинку (фото)

Співачка Камалія вирушила до Іспанії, де нині відпочиває на лише зі своїми доньками. На Майорці зірка проводить час зі своїм колишнім чоловіком - бізнесменом пакистанського походження Мохаммадом Захуром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Камалії в її Instagram .

Чому Камалія возз'єдналася з колишнім

Як відомо, доньки співачки навчалися у Великій Британії. Там вони мешкали разом з нянею та своїм батьком. А сама ж Камалія перебувала в Україні та іноді привозила дівчат додому.

Нині ж зірка разом з дітьми вирушила на Майорку. І там їм склав компанію Захур. Камалія та її колишній відтворили сімейне фото.

"Мить у часі - з різницею у вісім років.Це не просто фотографії. Це - відлуння миті, зупиненої у часі. Зроблені з точністю до дня - 11 липня, з інтервалом у вісім років, у тому самому улюбленому місці: нашому домі на Майорці, Іспанія. Те саме місце, той самий диван, навіть той самий талановитий фотограф", - написала Камалія.

Камалія з чоловіком та дітьми 8 років тому (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

"Змінився лише рік - з 2017 на 2025. І ми також змінилися. Час іде, але любов, спогади і місця, що близькі серцю, залишаються нашою опорою. Нехай ця мить нагадає нам про красу зростання, про шлях, який ми пройшли, і про радість повертатися - не тими, ким були, а тими, ким стали", - додала вона.

Доньки Камалії зараз (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

На фото можна помітити, як сильно виросли доньки Камалії та Захура. Нині Мірабелі та Арабеллі 11 років, вже восени вони повернуться додому та будуть навчатися в Україні.

Виявилося, в елітній школі дівчата зазнали булінгу. Окрім цього, вони сильно сумували за Україною.

"І просто в них вже психологічний злам пішов. Вони хочуть до мене, своїх друзів, своєї домівки. Їх дуже тягне додому. У них бойкот, в них депресія - вони нічого не хочуть робити", - пояснювала Камалія.