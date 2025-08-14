ua en ru
Камалія заінтригувала заявою про подругу-зрадницю: "Справжній ворог сидів поруч"

Четвер 14 серпня 2025 17:05
Камалія заінтригувала заявою про подругу-зрадницю: "Справжній ворог сидів поруч" Камалія 20 років дружила з жінкою, яка її зрадила (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Співачка Камалія поділилася переживаннями через зраду близької подруги. У новому дописі вона зізналася, що понад 20 років ця жінка була частиною її життя, але зрештою виявилася ворогом. На такий випад різко відреагувала відома музична продюсерка.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook артистки.

Що сказала Камалія про зраду подруги

Артистка опублікувала декілька світлин в компанії близьких людей. У дописі вона розповіла про подругу, яку називала сестрою. Вони разом відпочивали та святкували, підтримували одна одну у складні часи.

"Понад 20 років вона була в моєму домі, за моїм столом, серед моєї родини. Я ділилася з нею всім: радістю, болем, секретами. А виявилося… За цей час я пригріла змію. Змію, яка тихо, терпляче чекала моменту, щоб вкусити так, щоб отрута потрапила прямо в серце. І вдарила", - розповіла вона.

За словами артистки, переживати зраду близької подруги напрочуд важко.

"Цей біль неможливо описати. Зрада від “своєї” - це коли падає світ. Це коли розумієш, що ворог зовні - ніщо, бо справжній ворог сидів поруч, усміхався і називав тебе "сестрою". Дівчата, запам’ятайте: найстрашніший звір - це не чужа жінка, а "найкраща подруга".

Наостанок вона закликала жінок берегти свою довіру та сім’ю.

"Бо змія завжди чекає, поки ви повірите, що вона - друг", - додала Камалія.

Камалія заінтригувала заявою про подругу-зрадницю: &quot;Справжній ворог сидів поруч&quot;Камалія про зраду подруги (скриншот)

Примітно, що наприкінці допису артистка відмітила своїх колег. Серед них: Наталія Могилевська, Надя Дорофєєва, Монатік, Джамала, Ірина Білик та інші.

Мозгова різко відповіла Камалії

Особистість подруги зірка розкривати не стала. Можливо, її добре знає музична продюсерка Олена Мозгова, яка різко прокоментувала слова Камалії.

"Ти у своєму розумі?! Що ти пишеш? Боже, хоча про який я розум, коли це про тебе", - написала вона.

Артистка теж не змовчала і дала зрозуміти, що була травмована діями подруги.

Камалія заінтригувала заявою про подругу-зрадницю: &quot;Справжній ворог сидів поруч&quot;Мозгова розкритикувала Камалію (скриншот)

Як відреагували в мережі

Ситуація викликала бурхливу реакцію: користувачі активно обговорюють, кого ж мала на увазі Камалія, і підтримують артистку в її переживаннях. Інші вважають, що висловлюватися про особисте не варто.

  • "Дуже шкода. Просто вам не пощастило. Та все ж таки справжні подруги є!"
  • "Про кого йде мова?"
  • "Дуже шкода, що навіть у найтемніші часи люди не підтримують, а навпаки зраджують".
  • "Як показує час, твої подруги це мама, сестри рідні якщо вони є і все... Розкажіть нам, що вона зробила?"
  • "Сподіваюся, вона не підлізла до вашого чоловіка. Співчуваю, це справді боляче".

Що відомо про особисте життя Камалії

Нагадаємо, у 2023 році Камалія оголосила про розлучення з мільярдером Мохаммадом Захуром, від якого має двох доньок.

Причиною розриву вона називала непорозуміння з колишньою дружиною бізнесмена.

Попри це, пара підтримує зв'язок. Раніше артистка зворушила словами про чоловіка в день його народження.

