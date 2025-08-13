Дантес і Кацуріна більше не разом, - ЗМІ

Український співак Володимир Дантес і підприємиця Даша Кацуріна, ймовірно, більше не разом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TаблоID .

Дантес і Кацуріна більше не пара?

За даними джерел видання, артист та бізнесвумен припинили стосунки ще наприкінці червня.

Після розриву Кацуріна вирушила з дітьми до Португалії, де провела кілька тижнів.

Чутки про розставання набрали обертів і через поведінку пари в соцмережах: користувачі помітили, що пара була відписана одна від одного в Instagram (щоправда, зараз підписки знову є).

Володимир Дантес і Даша Кацуріна (фото: instagram.com/volodymyrdantes)

Також Даша не з’явилася на концерті Володимира в Києві, а невдовзі відвідала фестиваль "Вирій" без нього.

Крім того, у соцмережах більше немає спільних фото чи згадок - навіть раніше вони публікували їх рідко, а нині не роблять цього зовсім.

Своєю чергою блогер-пліткар Богдан Беспалов поділився, що співак вже активно ходить на побачення.

"З Кацуріною все", - зазначив він.

Нагадаємо, про роман між Дантесом і Кацуріною стало відомо у 2022 році. Вони почали зустрічатися після того, як співак розлучився з Надією Дорофєєвою, а Даша - з ресторатором Мішею Кацуріним.

Дорофєєва, Кацурін, Кацуріна, Дантес (фото: instagram.com/volodymyrdantes)

Пара провела разом майже три роки: подорожувала, створила спільний побут, виховувала дітей Даші від попереднього шлюбу.

Ба більше, Кацуріна з’являлася у кліпах Дантеса й активно підтримувала його творчість.

Наразі ані Дантес, ані Кацуріна офіційно не підтвердили чутки про розрив.