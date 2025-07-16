Кацурін отруївся у власному ресторані у Львові та потрапив до лікарні: що відомо

Міша Кацурін отруївся у Львові

Ресторатор отруївся у власному закладі China Hi ("Китайський Привіт"), який відкрив у Львові лише кілька днів тому.

"Я отруївся у власному ресторані у Львові. І, на жаль, не тільки я. Наразі 11 гостей повідомили нам про симптоми отруєння", - написав ресторатор.

За його словами, причиною отруєння, найімовірніше, стали десерти з яєчним кремом, які подавали 14 і 15 липня.

"Попередня гіпотеза - яйця і яєчний крем у десертах 14 і 15 липня", - зазначив Кацурін.

Також він наголосив, що команда закладу вже працює над розв'язанням ситуації та допоможе всім постраждалим.

"Оплачуємо рахунки за лікування всім, хто отруївся. З усіма, хто звернувся по допомогу, на зв'язку. Якщо вам теж стало погано, напишіть, будь ласка, свій контакт у директ", - наголосив він.

"Я теж лягаю в інфекційку, тому що стан паскудний", - чесно зізнався він.

Також ресторатор повідомив, що ресторан тимчасово закрили та викликали санітарну службу. Крім того, всі продукти в ресторані утилізують, незалежно від результатів перевірки.

"Викликали санстанцію, яка вже перевірила всіх співробітників, поверхні та продукти. Чекаємо результатів. Повідомимо їх кожному постраждалому і громаді теж. Усі інші належні закону перевірки, звісно ж, пройдемо теж", - наголосив чоловік Наді Дорофєєвої.

Кацурін зазначив, що його команда понад 10 років працює в ресторанному бізнесі та обслуговує близько півмільйона гостей на рік. Однак такі ситуації, на жаль, трапляються.

"Як нам пояснили в інфекційній - щоліта в ресторанах відбувається кілька аналогічних, так званих спалахів. На жаль, цього разу "спалах" стався з нами", - зазначив він.

На завершення Кацурін пообіцяв зробити все можливе, щоб допомогти постраждалим і запобігти подібному в майбутньому.

"Вибач, Львів. Нам дуже шкода. Ми зробимо все і більше, щоб виправитися!" - підсумував Міша Кацурін.

Кацурін розповів про отруєння у власному ресторані (фото: instagram.com/misha_katsurin)

Хто такий Міша Кацурін

Кацурін народився 1988 року в Бердянську. У 2005 році переїхав до Києва, працював організатором вечірок, захоплювався музикою, грав у гурті та записував пісні.

Зараз він український ресторатор, музикант і бізнесмен, другий чоловік Наді Дорофєєвої. До цього був одружений з Дашею Кацуріною - у цьому шлюбі народилося двоє дітей.

Співзасновник мережі ресторанів і кафе східної кухні: "Китайський Привіт", "В'єтнамський Привіт", "Тайський Привіт" і "Японський Привіт".

Разом із блогером Антоном Птушкіним веде фуд-тревел шоу про вуличну їжу в різних країнах.

Дорофєєва і Кацурін (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)