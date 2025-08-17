Кейт Міддлтон і принц Вільям переїжджають: що відомо про їхній новий дім

Принц і принцеса Вельські разом із трьома дітьми - принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї - готуються до переїзду. Родина залишає свій нинішній дім Adelaide Cottage у Віндзорі та перебирається до розкішного восьмикімнатного маєтку Forest Lodge.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на People .

Що відомо про Forest Lodge

Forest Lodge, куди родина Вельських згодом переїде, розташований неподалік від нинішньої резиденції родини та знаходиться у Віндзорському Великому парку.

Маєток є пам’яткою архітектури II ступеня, збудованим у георгіанському стилі. Його свого часу високо оцінювали королі Георг IV та Едуард VIII.

Будинок наразі проходить реставраційні роботи на суму 1,5 мільйона доларів. У процесі ремонту зберігаються вишукані елементи епохи:

оригінальна кам’яна кладка

декоративні гіпсові карнизи

мармурові каміни

венеціанські вікна

напівсклепінчасті стелі.

Лісовий будиночок у Великому Віндзорському парку (фото: Вікіпедія)

Маєток оцінюється в 5,5 мільйона доларів, а його місячна оренда становитиме приблизно 15 тисяч доларів.

Родина оплачує переїзд власним коштом

Принц Вільям, як відомо, отримує щороку близько 30 мільйонів доларів доходу від герцогства Корнуольського, тому витрати родина покриває самостійно.

Очікується, що Forest Lodge стане довгостроковим домом для Уельсів, навіть після того, як Вільям стане королем.

До цього вони три роки проживали в котеджі Аделаїда, куди переїхали в межах Віндзорського маєтку.

За цей період діти почали навчання у школі Lambrook у сусідньому Аскоті, а сама родина стикнулася з серйозними випробуваннями.

Кейт Міддлтон і принц Вільям (фото: Getty Images)

У принцеси Кейт у 2024 році діагностували рак, вона пройшла складну хіміотерапію.

Король Чарльз III також бореться з онкологічним захворюванням, тип якого не розголошується.

У вересні 2022 року родина втратила королеву Єлизавету ІІ.

Крім котеджу Аделаїда, у пари залишаються резиденції в Норфолку (Анмер-Голл) та у Кенсінгтонському палаці в Лондоні.

Ще раніше джерело The Sunday Times пояснювало, що життя в Лондоні має свої обмеження.

“Діти не можуть просто піти в парк і пограти у футбол з друзями. Їхній план - прожити у Віндзорі наступні 10-15 років, а потім повернутися до Анмера, який вони дуже люблять", - розповідали інсайдери.

Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми (фото: Getty Images)

Нагадаємо, нещодавно Кейт Міддлтон знову опинилася в центрі уваги через свій зовнішній вигляд.

У британських ЗМІ зʼявилися повідомлення про її надмірну худобу, яка налякала публіку.

У таблоїдах припустили, що це може бути сигналом про можливий рецидив хвороби.

Офіційного підтвердження цим припущенням немає, однак принцеса Кейт й досі проходить період відновлення після хіміотерапії, про яку повідомили у березні 2024 року.