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Меган Маркл звинуватили у руйнуванні чужого шлюбу: що каже її колишня подруга

Неділя 03 серпня 2025 13:06
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Меган Маркл звинуватили у руйнуванні чужого шлюбу: що каже її колишня подруга Меган Маркл (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишня найкраща подруга герцогині Сассекської - канадська стилістка Джессіка Малруні - пошкодувала про дружбу з Меган Маркл на тлі свого розлучення з чоловіком.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Чому колишня подруга Меган Маркл шкодує про їхню дружбу

Як повідомляє видання, 45-річна Джессіка розлучається з чоловіком Беном після 16 років шлюбу, і однією з причин, за словами інсайдерів, стала постійна увага до її особи, зумовлена тісним зв’язком із Меган.

Меган Маркл звинуватили у руйнуванні чужого шлюбу: що каже її колишня подругаДжессіка Малруні з чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/jessicamulroney)

Жінки зблизилися ще в Канаді, коли майбутня герцогиня жила в Торонто під час зйомок серіалу "Костюми".

Саме Джессіка відкрила їй двері до світського життя міста. Їхня дружба була дуже тісною: діти Малруні навіть стали частиною королівського весілля Маркл і принца Гаррі у 2018 році.

Однак у 2020-му стосунки між подругами різко охололи після скандалу довкола расової напруги.

Малруні втратила одразу кілька телевізійних проєктів після публічного конфлікту з темношкірою блогеркою Сашею Ексетер, який викликав широкий резонанс у мережі та професійному середовищі.

Тоді Джессіка перепросила за це, а її чоловік, телеведучий Бен Малруні, залишив роботу, аби підтримати дружину в кризовий момент.

Меган Маркл звинуватили у руйнуванні чужого шлюбу: що каже її колишня подругаДжессіка Малруні з чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/jessicamulroney)

Втім, за словами інсайдерів, цей скандал запустив ланцюг подій, який врешті призвів не лише до завершення дружби з Меган, а й до серйозної кризи у шлюбі.

"Якби [Джессіка] могла повернутися назад, частково вона хотіла б ніколи не бути частиною весілля [Маркл і принца Гаррі 2018 року]", - розповіло джерело виданню.

Меган, зі свого боку, нібито була шокована поведінкою подруги та спробами подати до суду на Ексетер.

Тоді герцогиня припинила всі публічні зв’язки з Джессікою, хоча, за словами друзів, не вважає її расисткою - лише розчарувалася у тому, як та повела себе у складний момент.

"Меган абсолютно засмучена тим, що її втягнули в цей повний безлад. Вона сказала, що Джессіка жодним чином не расистка, але те, як вона впоралася з ситуацією, було глухим і те, що розриває душу", - сказав тоді друг Маркл.

Меган Маркл звинуватили у руйнуванні чужого шлюбу: що каже її колишня подругаМеган Маркл (фото: Getty Images)

У своєму зверненні Малруні перепросила перед блогеркою і натякнула на власний досвід відносин із Меган, де питання раси також було надзвичайно чутливим.

"Мені беззаперечно шкода, що я не зробила цього з тобою, і за будь-який біль, який я завдала. Як я вже казала тобі приватно, у мене був дуже публічний і особистий досвід зі своєю найближчою подругою, де раса була на першому місці", - написала вона.

Втім, згодом у соцмережах зʼявилися скріншоти її повідомлень із натяками на можливе подання позову, що ще більше вдарило по її репутації. Після цього Джессіку остаточно виключили з телевізійних шоу.

Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що Джессіка Малруні офіційно розлучається з чоловіком.

Меган Маркл звинуватили у руйнуванні чужого шлюбу: що каже її колишня подругаДжессіка Малруні з чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/jessicamulroney)

За даними Page Six, пара розійшлася ще деякий час тому, але лише нещодавно вона відкрито повідомила про це друзям на весіллі у Торонто.

За словами очевидців, вона "здавалася сумною, але також відчула полегшення від того, що отримала певну ясність".

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