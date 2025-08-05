"У неї стався рецидив": тривожна втрата ваги Кейт Міддлтон схвилювала фанів

Попри офіційну заяву Букінгемського палацу про ремісію від раку черевної порожнини, зроблену шість місяців тому, принцеса Уельська Кейт Міддлтон продовжує викликати занепокоєння своїм виглядом. Її надмірна втрата ваги непокоїть як прихильників, так і королівське оточення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Radar Online .

Кейт Міддлтон занепокоїла зовнішнім виглядом

Хоча Кейт не з’явилась на королівських кінних перегонах Royal Ascot у червні - традиційній родинній події, - вона все ж взяла участь у фіналі Вімблдону разом із принцом Вільямом та двома їхніми дітьми - 12-річним Джорджем та 10-річною Шарлоттою.

Наймолодший син, 7-річний Луї, залишився вдома.

Як повідомляє джерело Radar Online, Кейт з’явилася на трибунах тенісного турніру у тривожно-виснаженому вигляді.

Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

"Кейт неймовірно схудла. Люди хвилюються, що це ознака того, що вона важко відновлюється після лікування раку або, що ще гірше, у неї стався рецидив", - зазначив інсайдер Палацу.

За інформацією інсайдерів, принцеса, чий зріст становить 175 см, наразі важить лише 42 кілограми.

"Вона так багато пережила і хоче бути поруч з родиною та зробити свій внесок. Але очевидно, що вона нездорова", - додали в оточенні королівської родини.

За словами близьких, хіміотерапія сильно вплинула на фізичний стан герцогині.

Через втрату апетиту Кейт продовжує втрачати вагу, а її тіло, як зазначають джерела, виглядає "виснаженим, майже без м’язового тонусу".

Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

У квітні, здавалось, принцеса почала одужувати - разом із чоловіком та дітьми вона вирушила на лижний відпочинок до Французьких Альп.

На фото з відпочинку Кейт усміхається, виглядає життєрадісною й активною. Проте тепер припускають, що об’ємний зимовий одяг приховав стрімке схуднення.

"Було чудово бачити, як Кейт відпочиває та насолоджується життям. Вони виглядали як звичайна англійська сім’я, і багато людей їх навіть не впізнали", - розповів співробітник курорту Page Six.

Сьогодні ж у Палаці занепокоєні - фізичний стан принцеси знову став об’єктом обговорень.

"Вона пройшла через важкий шлях. Хіміотерапія - це не прогулянка парком. Вона залишила на ній свій слід", - підсумував інсайдер.

Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

Нагадаємо, у березні 2024 року принцеса Уельська Кейт Міддлтон повідомила громадськості про те, що їй діагностували онкологічне захворювання.

У вересні вона поділилася, що курс хіміотерапії вже завершено.

А в січні 2025-го дружина принца Вільяма заявила, що наразі перебуває в ремісії.