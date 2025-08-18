"Ліза плаче, Ліза ридає". Злодії вдерлися до квартири українського співака: що відомо

BRYKULETS пограбували

За словами зірки TikTok, зловмисники проникли до помешкання й викрали значну суму готівки.

Співак не уточнив, як саме відбулося проникнення, однак зізнався, що найбільше постраждала його дівчина.

"Це наші гроші. Це Лізині гроші, Ліза плаче, Ліза ридає", - зазначив артист у зверненні до підписників.

BRYKULETS (скріншот)

Також BRYKULETS звернувся до фанатів із проханням допомогти знайти винуватців, і водночас додав нотку гумору.

"Якщо у вашого друга або знайомого якось різко зʼявилося багато грошей, дайте знати. Мені здається, я знаю, чиї це гроші... Поверніть гроші. Ми вам навіть трохи залишимо, за такий красивий джентльменський вчинок", - сказав BRYKULETS.

Деталі пограбування він наразі не розкриває, однак визнає, що ця ситуація стала серйозним потрясінням для пари, адже втрачені кошти були здебільшого заощадженнями Лізи.

BRYKULETS (скріншот)

Що відомо про BRYKULETS

Іван Іщенко, більш відомий під сценічним ім’ям BRYKULETS, народився 20 січня 1998 року в місті Миргород, Полтавська область.

Музикою Іван захоплювався з дитинства - рано почав грати на гітарі та писати перші композиції.

Після переїзду до Харкова він активно виступав на вулицях і в місцевих закладах, здобуваючи перший сценічний досвід.

BRYKULETS (фото: instagram.com/brykulets)

Закінчив музичне училище, а також навчався в університеті мистецтв.

У 2017 році офіційно стартувала його музична кар’єра. Уже за рік артист став учасником 9-го сезону популярного талант-шоу "Х-Фактор", що стало першим великим кроком до впізнаваності.

Справжню популярність BRYKULETS отримав після того, як його відео почали набирати сотні тисяч переглядів у TikTok.

Його музика - це мікс експериментального попу, інді та авторської лірики. У 2021 році артист презентував альбом "Мєдляки", а у 2022 - платівку "Любов".

Творчий псевдонім BRYKULETS Іван узяв на честь свого дідуся - художника, який вчив його малювати в дитинстві.

BRYKULETS (фото: instagram.com/brykulets)

Хоча малювання не стало покликанням, цей спогад закарбувався в сценічному імені.

У 2025 році співак потрапив до лонг-листа нацвідбору на Євробачення, подавши заявку з піснею "Кришталі".

Хоча BRYKULETS не потрапив до фінального етапу, участь у відборі закріпила його як перспективного молодого артиста української сцени.