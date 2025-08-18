"Лиза плачет, Лиза рыдает". Воры ворвались в квартиру украинского певца: что известно

BRYKULETS ограбили

По словам звезды TikTok, злоумышленники проникли в помещение и похитили значительную сумму наличных.

Певец не уточнил, как именно произошло проникновение, однако признался, что больше всего пострадала его девушка.

"Это наши деньги. Это Лизины деньги, Лиза плачет, Лиза рыдает", - отметил артист в обращении к подписчикам.

BRYKULETS (скриншот)

Также BRYKULETS обратился к фанатам с просьбой помочь найти виновников, и в то же время добавил нотку юмора.

"Если у вашего друга или знакомого как-то резко появилось много денег, дайте знать. Мне кажется, я знаю, чьи это деньги... Верните деньги. Мы вам даже немного оставим, за такой красивый джентльменский поступок", - сказал BRYKULETS.

Детали ограбления он пока не раскрывает, однако признает, что эта ситуация стала серьезным потрясением для пары, ведь потерянные средства были в основном сбережениями Лизы.

BRYKULETS (скриншот)

Что известно о BRYKULETS

Иван Ищенко, более известный под сценическим именем BRYKULETS, родился 20 января 1998 года в городе Миргород, Полтавская область.

Музыкой Иван увлекался с детства - рано начал играть на гитаре и писать первые композиции.

После переезда в Харьков он активно выступал на улицах и в местных заведениях, приобретая первый сценический опыт.

BRYKULETS (фото: instagram.com/brykulets)

Окончил музыкальное училище, а также учился в университете искусств.

В 2017 году официально стартовала его музыкальная карьера. Уже через год артист стал участником 9-го сезона популярного талант-шоу "Х-Фактор", что стало первым большим шагом к узнаваемости.

Настоящую популярность BRYKULETS получил после того, как его видео начали набирать сотни тысяч просмотров в TikTok.

Его музыка - это микс экспериментального попа, инди и авторской лирики. В 2021 году артист представил альбом "Медляки", а в 2022 - пластинку "Любов".

Творческий псевдоним BRYKULETS Иван взял в честь своего дедушки - художника, который учил его рисовать в детстве.

BRYKULETS (фото: instagram.com/brykulets)

Хотя рисование не стало призванием, это воспоминание запечатлелось в сценическом имени.

В 2025 году певец попал в лонг-лист нацотбора на Евровидение, подав заявку с песней "Кришталі".

Хотя BRYKULETS не попал в финальный этап, участие в отборе закрепило его как перспективного молодого артиста украинской сцены.